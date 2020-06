Regional do DER em Ji-Paraná encerra primeiro semestre com mais de 50% de sua malha viária recuperada

.

Desde 2019 o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), vem trabalhando na recuperação, manutenção e melhoria da malha viária sob sua responsabilidade e do parque de máquinas recebido de gestões anteriores. Foi trazido para o órgão um novo modelo de gestão baseado no planejamento de trabalho de curto e longo prazo com foco na otimização dos recursos públicos e na qualidade dos serviços executados.

Em Ji-Paraná, a 8ª Residência Regional do DER está desde o final do período das chuvas trabalhando na manutenção periódica das rodovias com e sem pavimentação sob sua responsabilidade no município e em Presidente Médici, na região central do estado. De acordo com o residente, engenheiro Klayson Furtado, 52% da malha viária sem pavimentação sob a responsabilidade da 8ª RR-DER já foram trabalhados. "Nestes dois meses e meio de seca executamos serviços de reconformação de plataforma, que é o patrolamento; recomposição do revestimento primário, que é o encascalhamento; limpeza lateral com abertura de saídas d’água; restauração e substituição de pontes de madeira; e instalação de bueiros metálicos", explica Furtado.

Atualmente, as equipes do DER na região central estão trabalhando na RO-480 e na RO-133, em trechos conhecidos localmente como Linha 128 e 82. Somando os dois trechos, são 73 quilômetros de extensão, dos quais mais de 50 quilômetros já receberam os serviços de recuperação e manutenção das equipes do DER.

Já a Usina de Asfalto CBUQ do DER em Ji-Paraná, desde o mês de abril, vem trabalhando na manutenção de cerca de 100 quilômetros de vias pavimentadas com operação tapa-buracos, limpeza lateral e sinalização. Neste mês de junho, a equipe da Usina já executou a recuperação da RO-480 em seu trecho entre a área urbana de Ji-Paraná e o entroncamento com a RO-133, num total de 20,1 quilômetros de extensão recuperados. Agora, a equipe está executando serviços de manutenção paliativa com tapa-buracos na RO-133, trecho entre a RO-480 e o distrito de Nova Colina (Ji-Paraná), num total de 13,8 quilômetros de rodovia.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, explica que, "apesar da crise sanitária e econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), é graças ao estabelecimento de Planos Técnicos de Trabalho, que o DER vem conseguindo cumprir com seu cronograma de atendimento". Ele ainda destaca que todo trabalho que envolve grandes números "de servidores, extensão da malha viária, população diretamente envolvida e recursos públicos, demanda uma unidade nos esforços para realização do trabalho. Neste sentido, o governador Marcos Rocha tem acompanhado de perto, dando autonomia, incentivando e ao mesmo tempo cobrando os resultados de melhoria planejados".

O DER tem sob sua responsabilidade mais de 4500 quilômetros de rodovias sem pavimentação, outros 1500 quilômetros asfaltados em todas as regiões de Rondônia. Toda esta malha fica diretamente sob os cuidados de 14 Residências Regionais e quatro Usinas de Asfalto. O órgão ainda é responsável pelos aeroportos em Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes.

