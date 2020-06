Ator da Globo se assume gay, perde seguidores e celebra liberdade

O ator Igor Gosso, que está no elenco da novela "Salve-se Quem Puder", da Globo, aproveitou o mês em que é celebrado o orgulho LGBTQI+ para assumir que é gay e postar uma foto com o seu namorado. Após a publicação, ele perdeu cerca de 4 mil seguidores, mas depois acabou ganhando mais visibilidade e inúmeras mensagens de apoio. O maior medo do artista é que sua carreira seja afetada.

Leia também: Repórter gay da Globo se declara pro marido ao vivo no Dia dos Namorados



Reprodução/Instagram Igor Cosso se assume gay e ganha apoio nas redes sociais





"Já perdi 4 mil seguidores por conta do meu post. Parece que eu acabei dando um passo importante pra mim hoje. Que eu possa ser exemplo de caráter, coragem e liberdade pra todxs que acompanham meu trabalho como ator (espero que não falte trabalho, porque esse sempre foi o meu medo na real)", escreveu Igor Gosso no Twitter no sábado (27).

Leia também: "De Férias com o Ex": Confira o elenco gay que ainda vai esquentar o reality

"Contem comigo para mostrar que ser livremente quem somos, amar quem o coração escolhe e viver nossos desejos é o melhor caminho para uma pessoa ser verdadeiramente feliz. E, assim, tornar esse mundo um lugar melhor!", acrescentou o ator que também respondeu um seguidor que disse que ele não conseguia mais trabalhar na Record TV.

"Bom, eu só quero trabalhar em emissoras e produtoras que entendam que a orientação de um ator nada tem a ver com o seu ofício, caráter e profissionalismo. E nesses quesitos, eu me garanto", declarou o interprete de Junior em "Salve-se Quem Puder".

Após repercutir que o ator perdeu seguidores, ele passou a receber apoio nas redes sociais: "Gente, caramba, que tanto de mensagem maneira! Eu não esperava, de verdade! Já ganhei muitos mais seguidores do que tinha perdido lá no Instagram! Muito obrigado mesmo, cada um que veio mandar coisas boas!".

Leia também: Dia do Orgulho LGBT: Drag queens pioneiras falam de história e esquecimento



Nesta segunda-feira (29), Igor Cosso celebrou o crescimento que teve no Instagram: "Sabem aqueles 4 mil seguidores que perdi? Em 24h já chegaram 84 mil novos no lugar. E o MELHOR, 84 mil pessoas maneiras, que pensam parecido comigo sobre respeito e que encheram minhas redes de mensagens de amor. Sejam muito bem vindos! São vocês que eu sempre esperei!".