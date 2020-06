Anitta fingiu trombose para fazer plástica? Cantora desaba nas redes sociais

Prestes a lançar sua nova música, Desce pro Play, a cantora Anitta foi internada com o diagnóstico de trombose, ela usou a redes sociais para tranquilizar os fãs. Na ocasião, ela disse que é uma doença séria, mas está na fase inicial e tem tratamento. Depois disso, alguns seguidores da poderosa começaram a especular e dizer que, na verdade, ela inventou tudo isso para poder fazer mais uma cirurgia plástica.

Reprodução/Instagram Anitta fez stories para provar que não fez uma nova plástica

Anitta resolveu gravar uma série de stories para esclarecer as coisas: "Gente, eu não paro de receber mensagens ou então ver nos comentários pessoas falando: ‘Não acredito em nada dessa garota, agora ela fingiu uma trombose para fazer uma plástica. Com certeza fez uma lipo e inventou esse negócio de trombose’. Gente?! Uma hora dessas pra cima de mim? Ah, vocês estão me enganando, né?".

Em um próximo vídeo, a cantora acrescentou: "Me enganando não, vocês estão me confundindo. Vamos lá, esse alguém que fez plástica pode usar um negócio desse [roupa íntima], ou um sutiã desse ou puxar a barriga? Ou ainda dar um soco na bunda ou rebolar? Não pode gente, tá bom? Aliás, eu nem podia estar dançando porque minha mãe me deu um esporro quando me viu fazendo um TikTok". Vale ressaltar que Anitta já teve alta, mas precisa repousar e tomar alguns cuidados, por isso, levou uma bronca da mãe por ter dançado.

Por fim, Anitta deixou claro que não brinca com doença porque tem medo de que isso volte para ela.