Sofre com cólica menstrual? Estas posições de yoga podem ajudar

Não é novidade que a yoga tem uma série de benefícios para o físico e psicológico. Inclusive, de acordo com Francisco Kaiut, idealizador do método Kaiut Yoga, a prática milenar pode ajudar até quem sofre de cólicas menstruais.

FreePik Posições de yoga podem ajudar a amenizar cólicas menstruais

"As posições de yoga ajudam a amenizar as dores menstruais porque é capaz de diminuir o desgaste gerado pelas cólicas por possibilitar que todos os tecidos internos permaneçam funcionando de forma plena, como foram programados para fazer". Ele explica que algumas posições melhoram a circulação e funcionam como uma "massagem interna" para o sistema reprodutor feminino, o que diminui as dores.

"Quando a cólica partir de aderências ou rigidez no sistema, o yoga age conquistando mobilidade e recuperando o funcionamento ideal dos seus órgãos e tecidos. Quando as cólicas surgirem de fundo emocional, a partir do estresse negativo, a capacidade do yoga de acessar e regular o sistema nervoso vai agir para permitir que o corpo se regule organicamente", explica Bruna Tiboni, professora do método Kaiut Yoga.

Abaixo, eles ensinam três posições de yoga para amenizar cólicas menstruais:

1. Baddha Konasana

A posição é um clássico do yoga e consiste em sentar com as solas dos pés juntos e os joelhos caindo em direção ao chão. Proporciona um impacto considerável na região pélvica, que tem potencial de aliviar o estresse estrutural e, por consequência, diminuir as sensações negativas associadas às cólicas.

"Nessa posição, a respiração é uma grande aliada, em conjunto com movimentações de coluna, criam um processo de massagem visceral em toda a região uterina" explica Kaiut.

Passo a passo:

Sente-se em um travesseiro ou direto no chão ou cama. O importante é buscar o conforto. Junte as solas dos pés e aproxime os calcanhares das coxas. Deixe os joelhos caírem para as laterais, em direção ao chão. Mantenha a posição pelo tempo que for agradável e confortável. Se houver dor nas costas, mantenha-se somente sentada e busque uma parede para apoiar as costas. Se for confortável, explore a posição curvando a coluna e levando a testa em direção aos pés. Após curvar para frente, se necessário volte o tronco, e se for possível continuar, leve a testa em direção a um dos seus joelhos, use as mãos no chão para guiar o movimento e sinta a coluna. Sem controlar nada, perceba como a posição está fazendo você respirar com inspirações e expirações longas que irão neutralizar parte dos impactos negativos do estresse. Lentamente, com o tronco curvado para frente, leve a testa ao joelho oposto.

2. Uppavista Konasana

Este exercício é popularmente conhecido como grande abertura de pernas quando você está sentada. "Também um clássico dos fundamentos do yoga, esta posição ajuda a desenvolver a mobilidade de quadril, e trabalha a musculatura das pernas e pélvis" reforça Kaiut.

Sente-se em um travesseiro ou direto no chão e abra as pernas até sentir uma sensação na área da virilha ou quadril. Olhe para os pés e procure centralizar o contato dos seus calcanhares no chão. Para algumas mulheres, somente ficar sentada já gera alívio. Se esse for o caso, mantenha essa posição por alguns minutos, enquanto for confortável, e mais uma vez brinque com a respiração. Caso você se sinta confortável e queira explorar a posição, incline-se para a frente e sinta como seu corpo responde. Não faça esforço algum ao fazer isso, apenas permita que a gravidade deixe o seu tronco cair para frente. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões.

3. Sukhasana

Uma das mais clássicas e populares posições do Yoga, proporciona benefícios relaxantes para a mente e terapêuticos para o corpo. "Muitas vão sentir os benefícios da posição se traduzindo em liberdade de movimento nos quadris e pernas no geral", explica Bruna Tiboni.

Passo a passo:

Sente-se no chão ou na cama. Se for desconfortável, sente-se sobre um travesseiro. Cruze uma das suas pernas na frente da outra - imagine uma parede à sua frente e mantenha as canelas paralelas à parede. Se houver dor nas costas, mantenha-se somente sentada e busquem uma parede para apoiar as costas. Feche os olhos, e se não houver dor, incline-se lentamente para a frente. O objetivo não é chegar ao chão, mas sim construir liberdade de movimento, que vai te gerar mais saúde e vai te permitir avançar no movimento de forma construtiva e não agressiva. Alterne os lados.

"O yoga foi feito para sanar os momentos mais difíceis, e como mulheres, temos muitos do que nos beneficiar dessa prática", diz Bruna. A professora ainda diz para experimentar as posições quando achar necessário, variando entre os estágios do ciclo.