Polícia interfere em festa com Bruno da dupla Bruno e Marrone

Uma festa que contou com um show de Bruno, da dupla Bruno e Marrone, foi interrompida em Caldas Novas (GO), na noite deste sábado. Segundo relato da polícia, a festa ia contra um decreto municipal que proíbe festas e aglomerações.

Reprodução/Instagram Em fotos que circulam nas redes sociais o cantor Bruno está no palco

De acordo com informações do O Popular , a Polícia Militar foi chamada por conta do som alto, os oficiais pediram para que o som fosse reduzido, sem saber que se tratava de um evento maior. Depois de algumas horas, as denúncias continuaram chegando, dessa vez com imagens que mostravam que era um evento com em torno de 50 pessoas.





Segundo a PM, o evento era uma festa de aniversário do proprietário. Imagens e vídeo mostrando o show de Bruno estão sendo divulgadas pelas redes sociais. Uma foto das ex-BBBs Ivy Moraes e Anamara juntas nessa festa também foi divulgada.

E a mulher que postou uma foto com a Ivy e Anamara furando a quarentena numa festa mas após repercutir ela editou o post e colocou #tbt ? Teve direito a show do Bruno da dupla Bruno e Marrone. ????? pic.twitter.com/JAo90mzZD5 — jeisivam silva (@futricasefofoca) June 28, 2020





A Polícia Militar registro um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o organizador da festa. Segundo o portal G1 , a Secretaria de Meio Ambiente de Caldas Novas informou ainda que foi ao local e que fez um auto de infração contra o dono do evento por desobediência aos decretos municipais. A multa pode chegar a R$ 30 mil. Uma audiência na Justiça sobre o caso foi marcado para o dia 3 de julho.