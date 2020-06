4 ideias de pintura para quem quer mudar a casa sem reformar

Se você quer mudar a casa, mas sem encarar aquela bagunça da reforma, pode apostar em uma pintura diferente. E nem precisa pintar o cômodo inteiro! É possível escolher apenas uma parede, um canto ou só um desenho para colorir de um jeito diferente, o que já dá outra cara para o ambiente.

Para quem está buscando inspiração para mudar a casa, selecionamos algumas ideias que fazem sucesso no Pinterest para você replicar no quarto, na sala, no escritório ou até na cozinha. Confira:

1. Parede geométrica

Pinterest/ Resene Decorating/ Colorfour Girl Ideias de pintura geométrica para o quarto

Para quem quer uma pintura diferente, a parede geométrica pode ser uma boa escolha. Você pode fazer como na inspiração da esquerda e combinar algumas cores em um desenho que se completa ou, como na foto da direita, fazer uma forma geométrica única e pintar com uma cor só.

2. Faixa de cor

Pinterest/ Making Spaces/ Chloe Designs A ideia é fazer uma faixa de cor que vai do chão e parte do teto

Que tal fazer uma faixa de cor saindo do chão e pintando até o teto? Você pode combinar algumas cores ou fazer de uma cor só.

Pinterest/ Amzn/ Joli Place A pintura de faixa pode ser feita na horizontal, de uma parede a outra

Você também pode fazer a faixa de cor na horizontal, pegando de uma parede a outra. Assim, além de dar um toque especial ao ambiente, você consegue profundidade e até separar espaços em um mesmo cômodo -- como na imagem da direita, que a faixa ajudou a criar um ambiente para o escritório.

3. Canto da parede



Pinterest/ Kids Interiors/ Phd Você pode escolher um canto da casa para fazer uma pintura como essa

Fazer um triângulo no canto da parede já virou um clássico. A ideia bomba no Pinterest e é fácil de reproduzir em casa. Combina com o quarto, escritório ou sala.

5. Pintura ‘inacabada’

Pinterest/ HomeDeco/ s3 A ideia é deixar as marcas de pincel aparente

Outra ideia que está fazendo sucesso na rede social é a pintura com um ar de "inacabado". A ideia é pintar apenas uma parte da parede e deixar as marcas do pincel aparente. É possível fazer uma meia parede ou fazer formas geométricas, como na foto da direita, e fazer da pintura parte da decoração.