Horóscopo do dia: previsões para 28 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A preferência vai para a companhia de pessoas amáveis, em clima de intimidade, criatividade e novos assuntos. Sol em Câncer, Lua em Libra: bom período para atividades diferentes, criativas e inovadoras junto com que ama. Mercúrio se combina com Urano: bom período também para expandir seus contatos, conhecer novos lugares, fazer algo que nunca fez antes. Além disso, Marte se combina com Saturno: você pode também esclarecer dúvidas, checar informações, estabelecer metas e organizar a agenda da semana.

TOURO

Domingo bom para atividades criativas. Você pode interagir com leveza, dialogar com flexibilidade, distribuir carinho. Mercúrio se combina com Urano, inspirando o desejo por novos aprendizados. Introduzir novidades em casa é boa pedida. Leituras, filmes, novos pratos, roupas ou acessórios. Tudo isso pode nutrir sua alma e trazer estímulo para novas aventuras. Marte sorri para Saturno, favorecendo o equilíbrio, a ponderação e o critério. Você pode também fortalecer os laços de afeto com quem ama.

GÊMEOS

Novas ideias, novos assuntos e desejos em pauta. Vênus segue agora em rota direta no seu signo, prometendo oportunidades. Bom domingo para fazer novos amigos. Em meio a tantas possibilidades, vale traçar metas e escolher as mais consistentes para que a próxima semana seja ainda mais produtiva. Porém, atenção à tarde: Lua e Mercúrio indicam risco de mal entendidos. Com cuidado, atenção e empenho você pode corrigir erros e esclarecer dúvidas. Esteja aberto para pensar diferente, caso seja preciso.

CÂNCER

Período de integração e sociabilidade, com a Lua em Libra. Assuntos ligados à decoração, design e beleza estão favorecidos. Atividades em parceria também. Cresce o desejo de mudanças, novidade e a vontade de gastar energia. Marte combina forças com Saturno: fica mais fácil estabilizar as emoções, cultivar harmonia e equilíbrio em casa, nas relações ou nos sentimentos. Porém, no período da tarde, a Lua desafia Mercúrio: é bom redobrar o cuidado ao trocar informações, procure pesquisar melhor.

LEÃO

Bom período para investir no equilíbrio emocional. O Sol segue em Câncer, enquanto a Lua segue em Libra, favorecendo os assuntos ligados às artes, beleza e estética. Vale ampliar sua consciência com novos estudos também. Até seu aniversário, assuntos mais transcendentais, terapias que promovem relaxamento, meditação e atividades que estimulam a imaginação continuarão em evidência. Marte segue em Áries: conte com mais energia, garra e coragem para tomar iniciativas e encaminhar o que for necessário.

VIRGEM

Conversas agradáveis estimulam novas ideias. Vênus segue em Gêmeos para favorecer os intercâmbios e estimular a curiosidade. Assuntos ligados às artes e à estética ganham evidência com a Lua em Libra. Bom período para fazer planos, rever o quanto avançou até agora e o que pretende fazer no futuro. Cultivar seu equilíbrio emocional num ambiente de paz é importante, a preferência vai para a companhia de pessoas amáveis, em clima de cordialidade e compreensão. Porém, continue atento para evitar mal entendidos!

LIBRA

Fica mais fácil cultivar harmonia, maturidade e bom senso: a Lua segue em seu signo, enquanto Marte se combina com Saturno. Você pode passar momentos agradáveis com quem ama. Além disso, tudo o que tenha sabor de novidade está favorecido. Mercúrio se combina com Urano, é importante também respeitar a individualidade e a liberdade de pensamento. Vale programar atividades criativas, investir nas rede sociais, colocar-se em movimento para evitar a inquietação. Bom período para renovar sua imagem.

ESCORPIÃO

Você tem vivido grandes aprendizados. Continua a se desligar velhos assuntos, a rever metas profissionais e a curar dores do passado. O Sol segue em Câncer, favorecendo iniciativas mais sensíveis e providências domésticas. Você fica mais intimista também, é bom selecionar melhor suas companhias. Ainda bem que Marte se combina com Saturno para favorecer o discernimento, o planejamento e as estratégias. Bom período para elaborar estratégias e alinhar interesses com parceiros.

SAGITÁRIO

O clima é de mais acolhimento e gentileza. Lua em Libra, Sol em Câncer: carinho, afeto, equilíbrio e intimidade ganham destaque. Bom período para atividades em parceria, bom também para conhecer pessoas e fazer novos contatos. Seu natural entusiasmo, alto astral e otimismo pode contagiar amigos e pessoas mais queridas. Aproveite enquanto Júpiter está retrógrado para promover reestruturações e um bom planejamento financeiro. Num futuro próximo sentirá que valeu a pena.

CAPRICÓRNIO

Marte segue em Áries e sorri para Saturno, favorecendo iniciativas determinadas e comprometidas. Você pode planejar a semana e alinhar interesses. Mas reserve tempo também para si mesmo, mesmo que seja só um pouco. Saturno continua retrógrado, o excesso de responsabilidades pode exaurir suas energias. Com a Lua em Libra, invista no equilíbrio emocional. Aproveite o domingo para permitir-se descanso e atividades de lazer, de preferência em contato com a natureza.

AQUÁRIO

Período de mais diversão e prazeres juntos aos amigos e às pessoas queridas. A Lua segue em Libra e o convida a cultivar leveza, diplomacia, cordialidade e gentileza. Tratamentos de beleza, cura e rejuvenescimento também estão favorecidos. Com a harmonia de Mercúrio e Urano, tem um bom período para surpreender a todos com convites originais, ou uma bela renovação em seu visual. Desafio: equilibrar a inquietação, o desejo de autonomia e liberdade com os compromissos e as responsabilidades.

PEIXES

Você fica mais versátil e adaptável com a Lua em Libra. Mal entendidos e confusões podem ser esclarecidos e amenizados, tudo ganha mais imparcialidade e leveza. Novos assuntos e novas propostas estão em pauta. Aproveite para ouvir novos pontos de vista, renovar as ideias e os sentimentos ou aprender algo novo. Os estudos se tornam ainda mais estimulantes. Porém procure cultivar mais na parte da tarde: é preciso cuidado com erros, enganos, esquecimentos, confusões e distrações.

