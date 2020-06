Polícia Militar reforça combate às facções criminosas nos residenciais Orgulho do Madeira e Morar Melhor em Porto Velho

.

O Governo do Estado, por meio da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), tomou mais uma medida operacional nesta sexta-feira (26), para estabelecer a ordem nos condomínios habitacionais Orgulho do Madeira e Morar Melhor, localizados nas zonas Leste e Sul de Porto Velho, respectivamente. A operação denominada "Presença Marcante", para combater as facções criminosas, resultou na recaptura de três foragidos da Justiça, uma prisão por tráfico de drogas, cinco Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO’s), bem como a recuperação de um veículo que será devolvido ao verdadeiro dono.

Para manter a segurança, a Polícia Militar montou um verdadeiro esquema de reforço com policiais militares do Batalhão de Choque, 1º, 5º e 9º batalhões de Polícia Militar, Batalhão de Operações Especiais, Batalhão de Polícia de Fronteira, além do núcleo de informações, que uniram forças com a missão de colocar fim às ações das facções, que amedrontam a população dos residenciais e têm gerado uma preocupação em toda a Capital.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Alexandre Luís Almeida, esteve reunido com a tropa, participando das instruções e detalhes para o desenvolvimento das atividades, onde aproveitou para antecipar que será colocado em prática um planejamento de avanço da Corporação, com cursos, investimentos e outras medidas aguardadas para a valorização da PMRO.

"A população de nosso Estado pode confiar como sempre confiou na Polícia Militar. Estaremos sempre buscando a proteção de todos, com planejamento e muito profissionalismo. Somos constituídos por homens e mulheres valorosos em seu mister", disse o comandante, reforçando o cumprimento da Polícia Militar de estar servindo e protegendo a sociedade.

O secretario de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá, enfatizou que o governo do Estado está com as atenções voltadas para as melhorias da Polícia Militar e anunciou a entrega de equipamentos de proteção individual, bem como novas viaturas com mais tecnologias, que a Corporação receberá brevemente.

O secretário deixou claro que o Estado jamais ficará inerte diante de ações criminosas, a exemplo do brutal assassinato que ocorreu no Morar Melhor, quando membros de uma facção chegaram a gravar um vídeo no momento em que degolaram um indivíduo que era morador do Orgulho do Madeira.

O condomínio Orgulho do Madeira está inserido na área de atuação do 5º Batalhão de Polícia Militar, comandado pelo major PM Renato Suffi, que destacou o trabalho diuturno realizado. "A operação foi mediática para combater ações das facções. Todos os dias estamos atuando de forma rigorosa e apreendendo armas, recuperando veículos roubados, ou seja, não serão toleradas ações de marginais que visam amedrontar a sociedade. Os policiais militares, inclusive do 5º BPM, estão trabalhando forte. Quero destacar o empenho de cada policial que está trabalhando em outras frentes apresentando números jamais vistos”, destacou o major. Na área do 5º BPM, foram recuperados de sete a oito veículos por dia, além de apreensões de armamentos e drogas.

A operação contou com a participação de 113 policiais militares, 30 viaturas, quatro motocicletas. Durante toda a ação policial, aproximadamente 180 veículos foram averiguados e 550 pessoas foram abordadas.

Segundo o comandante da Polícia Militar, as medidas continuam, pois várias atividades já foram desencadeadas com expressivos resultados, principalmente nos dois condomínios, onde a resposta da Polícia Militar está sendo rápida, com ação presença nas localidades.

A Polícia Militar atuou de forma pontual e, momentos após o crime, conseguiu prender todos os envolvidos no bárbaro assassinato, estabelecendo a ordem dentro dos condomínios, garantindo a segurança dos moradores daquelas áreas.

