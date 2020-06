Limpeza facial com óleos: como encaixar o cleansing oil em sua rotina de beleza?

Os cleasing oils -- produtos de limpeza facial à base de óleos -- são itens essenciais na rotina de beleza de coreanas e japonesa e vêm fazendo a cabeça das brasileiras. Usados preferencialmente à noite, eles eliminam impurezas sem retirar a oleosidade natural da pele.





Freepik/reprodução Os cleansing oils são limpadores à base de óleo feitos para remover as impurezas mais profundas da pele sem prejudicar a barreira de proteção natural









Segundo o dermatologista Gabriel Aribi, o cleansing oil é recomendado para todo tipo pele. "Nem sempre é necessário passar um gel de limpeza após utilizar o óleo. Para pacientes que têm a pele oleosa, o ideal é conversar com um dermatologista para que ele combine esse passo em uma rotina de cuidados que trate da oleosidade, como com um sabonete com ácido salicílico ", comenta Gabriel.

De acordo com marcas fabricantes, o produto deve ser aplicado com as mãos, massageando o rosto por alguns minutos para que o óleo remova toda a maquiagem, poluição e oleosidade que se acumulou nos poros ao longo do dia. É importante estar com o rosto seco para fazer esse procedimento. Para retirar o produto, basta enxaguar com água ou com uma toalha umedecida.

Um dos medos de grande parte dos pacientes em relação aos cleansing oils é a possibilidade dele causar acne. Segundo o dermatologista, usando o produto certo e fazendo os outros passos da sua rotina corretamente isso não é um risco.

"O que eu gosto nesse tipo de produto é que ele respeita a barreira lipídica da pele, que é feita de óleo. Muitas pessoas acham que para 'combater' essa barreira precisam usar produtos detergentes, mas não é assim. Os cleansing oils removem as impurezas e o excesso de oleosidade sem prejudicar essa camada.", explica o especialista.

Para Gabriel, a melhor forma de buscar um cleansing oil que seja ideal para o seu tipo de pele e que caiba no seu bolso, é procurando um dermatologista que vai saber te indicar as opções disponíveis no mercado que se adaptem às suas necessidades.