Quer ajudar a Nasa a projetar um banheiro na lua e ganhar R$ 192 mil?

Nasa/Divulgação Nasa está buscando novos projetos para um banheiro que funcione na lua





A Nasa está buscando candidatos - qualquer pessoa pode se inscrever - que queiram projetar um banheiro na Lua e ainda ganhar até R$ 192 mil por isso. Não, caro leitor. Você não leu errado. A agência espacial estabeleceu uma meta ambiciosa de enviar astronautas de volta à Lua até 2024 e a tripulação, obviamente, terá que ir ao banheiro durante a missão .

Confira também:

O banheiro precisa funcionar com o módulo de aterrissagem lunar Artemis, ou seja, trabalhar tanto na microgravidade do espaço quanto no satélite lunar, onde a gravidade é cerca de um sexto do que sentimos na Terra. Além disso, a missão incluirá a primeira mulher astronauta a viajar para a lua, então o uso do compartimento será compartilhado.

Outro requisito é que os projetos dos banheiros também devem economizar água e "ajudar a manter um ambiente intocado dentro da sonda, livre de odores e outros contaminantes". Também devem ser capazes de comportar uma tripulação de dois astronautas por 14 dias e permitir a transferência dos resíduos coletados para armazenamento ou para descarte fora do veículo.

O banheiro ainda deve ser de fáceis de limpeza e manutenção , além de oferecer um tempo de resposta de cinco minutos ou menos entre os usos. O espaço também será um problema; portanto, o banheiro precisa pesar menos de 13 kg na Terra e ter menos de 0,12 metro cúbico de volume.

Para se ter uma ideia, um banheiro a bordo da Estação Espacial Internacional é do tamanho de um pequeno armário .

O prêmio principal é de US$ 20.000 e os segundo e terceiro colocados receberão US$ 10.000 e US$ 5.000, respectivamente. O prazo para envio dos projetos é 17 de agosto e os vencedores serão anunciados em outubro.