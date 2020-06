Em Vilhena, governo ouve demandas de infraestrutura da região Sul do Estado

.

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), priorizou o atendimento das demandas apresentadas pelos municípios que formam o Sul de Rondônia.

Em sua primeira visita à região, o diretor do DER, Elias Rezende, destacou as ações que serão executadas para atender os pleitos da comunidade. Ao lado do vice-governador, José Jodan, Rezende iniciou sua agenda no aeroporto do município, oportunidade em que ouviu as explicações de parlamentares estaduais e funcionários sobre a suspensão dos vôos da empresa Azul. Rezende garantiu que todas as providências serão adotadas pelo governo estadual para que haja a retomada dos vôos a partir de Vilhena.

Em seguida, ele esteve visitando uma área que, futuramente, deverá ser usada para a implantação da primeira usina de asfalto quente (CBUQ) no Sul de Rondônia. Acompanhado dos parlamentares, visitou ainda a obra do Hospital Cooperar, que se encontra em fase de acabamento.

Com a equipe do DER, o diretor fiscalizou as obras executadas na Estrada da Resina, trabalho realizado em parceria com a prefeitura de Vilhena e a 1ª Residência de Colorado do Oeste. No local, o DER realizou várias obras de encascalhamento, patrolamento, instalação de tubos metálicos e construção de ponte. Em reunião com os servidores do órgão, Rezende parabenizou o trabalho da equipe.

Ao retornar da Estrada da Resina, a comitiva esteve visitando a 9ª Residência de Vilhena. Com novo formato, o DER de Vilhena vem conseguindo avanços e melhorias, com novos maquinários, pátio pintado, organizado, contando hoje com uma motoniveladora e uma caminhão prancha, veículo este que garante o deslocamento das máquinas nas frentes de trabalhos. “Estamos melhorando a cada dia. A parceria com a prefeitura de Vilhena tem sido fundamental, inclusive estamos trazendo uma usina de PMF para ser instalada no pátio do DER", anunciou o responsável pela 9ª Residência de Vilhena, engenheiro Diego Delani.

Leia Mais: