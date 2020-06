Desabafo de Mayra Cardi sobre o ex reabre debate sobre relacionamento abusivo

Mayra Cardi usou o Instagram para desabafar sobre o relacionamento com o ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar. " Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador", fala a coach logo no começo do vídeo postado nesta sexta-feira (26), para depois descrever o comportamento do ex.

Ela conta que, no começo, o relacionamento era tudo de bom e diz que quando ela é o ator se casaram, ela fez de tudo para fazer ele se sentir inteiro, pois ele estava falido após sua carreira musical não ter dado certo.





" Depositei toda minha confiança e todo meu dinheiro . Botei ele em todas as minhas contas, à frente da minha empresa para que ele se sentisse mais útil", afirma.

A coach também conta que ela não queria mais ter filhos, mas como o ex pedia muito, ela decidiu ceder e engravidar -- Mayra é mãe de Sophia de dois anos. Ainda no vídeo ela fala que foi "extremamente traída" e que tudo se intensificou com a gravidez.

"Quando eu menos percebi, eu não era mais eu. Até mesmo porque a gente é muito diferente", relembra.

Muitas celebridades comentaram a publicação prestando apoio a Mayra. Kelly Key, Solange Almeida, Tata Weneck e outras famosas deixaram comentários no vídeo dizendo que "estavam com ela" e que Mayra era "uma inspiração de mulher".

Até agora, Arthur Aguiar não se pronunciou sobre o caso.

Debate sobre relacionamento abusivo ganha força na web



Nem sempre é fácil falar de um relacionamento abusivo. O depoimento de Mayra também fez outras mulheres compartilharem suas histórias. "Já passei por isso e sei o quanto é difícil expor uma situação dessa e se colocar num lugar de julgamento", escreveu a influencer Luane Dias (@luaneoficial) no perfil de Mayra no Instagram.

Diversos seguidores destacaram pontos do discurso da coach, como fato de ela não querer mais filhos e acabar cedendo ao desejo dele de ser pai.

Se fosse a mãe.... https://t.co/iVlXmkdUWU — Karol Pinheiro (@karolpinheiro) June 25, 2020

A questão do corpo e de tantar agradar sempre o parceiro também foi lembrada pelos internautas. "Isso aqui é pra gente ver que não adianta se vc é magra ou gorda, sarada, nova ou velha, se o cara for um lixo: ele vai te trair. Então não queira seguir padrão estético pra agradar NINGUÉM!", postou @NaoInviabilize

