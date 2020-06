Eliana está com Covid-19 poucas semanas após voltar a gravar no SBT

Há duas semanas, Eliana anunciou que estava voltando ao trabalho no SBT. Nesta sexta-feira (26), a apresentadora chegou com uma nova notícia e assustou seus seguidores. Ela fez um post no Instagram e contou que está com Covid-19. A loira afirmou que fez o teste junto com os familiares e apenas o resultado dela deu positivo.



Reprodução/SBT Eliana está com Covid-19

" Fiquei sem chão, triste e surpresa. Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria ", escreveu Eliana. A apresentadora disse que está assintomática, entrou em isolamento total e está com fé de que logo estará recuperada.