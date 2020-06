Novo diretor geral do DER cumpre agenda no Interior para conhecer a realidade de cada região de Rondônia

.

Ao assumir o Departamento de Estrada de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), o novo diretor geral, Elias Rezende, optou por iniciar sua gestão à frente do órgão tendo como principal missão percorrer todo o estado de Rondônia, para conhecer a realidade de cada região.

"Estamos atendendo a orientação do governador Marcos Rocha, para conhecer in loco a realidade de cada região do estado de Rondônia. Estamos iniciando uma nova missão e neste momento um dos principais objetivos é fortalecer o diálogo com as lideranças regionais e locais, para nos mantermos próximos às necessidades de cada município e região", destacou o diretor geral do DER.

Após agenda pelo Cone Sul do Estado, nesta sexta-feira (26), Elias Rezende esteve em Cacoal, acompanhado do vice-governador Zé Jodan, conhecendo a residência regional do DER, percorrendo as rodovias RO-383 e RO-010 e visitando as obras do Aeroporto Capital do Café. A agenda também inclui uma visita na região da Zona da Mata, no município de Rolim de Moura.

"Nós, tanto eu, como o governador Marcos Rocha, priorizamos a transparência e garra no DER e em toda a estrutura do Governo. O Elias está começando um trabalho e tem toda a nossa confiança e com certeza o nosso apoio, para dar celeridade às ações do DER em todos os cantos do Estado", ressaltou o vice-governador, durante um bate-papo com servidores do DER e lideranças políticas regionais.

Entre as lideranças que acompanharam a visita do diretor geral do DER e do vice-governador de Rondônia, estavam o secretário executivo regional de Governo, Celso Adame, a deputada federal Jaqueline Cassol e os deputados estaduais Cirone Deiró e Adailton Fúria.

"É muito importante ver essa disponibilidade do diretor-geral do DER de vir até o interior, conhecer toda a realidade local e se dispor a nos ouvir, enquanto representantes do povo. Queremos sempre contar com este apoio do DER para a Região do Café", enalteceu o deputado Cirone Deiró.

Por sua vez, Jaqueline Cassol também fez questão de parabenizar a iniciativa. "A relação tem sido muito boa, por isso quero agradecer essa parceira e por se colocarem à disposição para nos atender. Vir até os municípios rondonienses, conhecer a realidade de cada região do nosso Estado, conversar com os representantes locais. Isso com certeza faz toda a diferença", pontuou a deputada federal.

Já Adailton Fúria se mostrou satisfeito com a nomeação do novo diretor geral do DER e se diz confiante de que o trabalho vai evoluir de forma mais célere. "Já começou bem, se dispondo a vir aos municípios, visitar as residências regionais do DER e buscar acompanhar de perto a situação das nossas rodovias. Ter aqui a presença do Diretor Geral e do vice-governador, mostra o compromisso do Governo em conhecer a real situação de cada município", finalizou o deputado estadual.

AEROPORTO CAPITAL DO CAFÉ

Em Cacoal, o diretor geral do DER e o vice-governador estiveram também no Aeroporto Capital do Café, onde as obras seguem em ritmo acelerado. Estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões na reforma e ampliação do terminal de passageiros, como salas de embarque e desembarque e estacionamento. Estão previstos também ajustes do sistema viário de acesso ao estacionamento, nas vias de serviços internas e também no pátio de aeronaves. Serão feitas, ainda, melhorias complementares nos sistemas hidrossanitários, eletroeletrônicos, combate à incêndio, gás combustíveis, ar-condicionado e sistemas estruturais, incluindo concreto armado, estrutura metálica e urbanismo.

RO-383 E RO-010

Nas rodovias estaduais que ligam Cacoal a Rolim de Moura (RO-383) e Pimenta Bueno a Rolim de Moura (RO-010), Zé Jodan e Elias Rezende acompanharam as obras de recuperação executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Os trechos ficaram bastante danificados após o desvio do trânsito para as rodovias estaduais, devido à interdição da ponte do Riozinho (BR-364) em novembro de 2018. Após um esforço conjunto entre o Governo de Rondônia e parlamentares, o Dnit assumiu a responsabilidade pela recuperação das duas rodovias.

