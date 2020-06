Anitta anuncia que foi liberada do hospital e comemora: "Olha a alta!"

Anitta deu um susto e tanto nos fãs na última quinta-feira (25), quando foi internada por conta de uma trombose . Porém, na tarde desta sexta (26) ela já acalmou a todos ao anunciar no Stories que já foi liberada do hospital. "Olha a alta, é verdade", brincou a funkeira.

Reprodução/Instagram Anitta conta que teve alta





Mesmo no hospital, Anitta não parou de trabalhar por um instante . A artista de Honório Gurgel ficoi o tempo todo ocupada com a divulgação do clipe de "Desce pro Play", parceria com MC Zaac e com o rapper estadunidense Tyga. Aliás, assim que teve alta ela anunciou que faria uma transmissão ao vivo no Instagram com os parceiros para falar sobre a música. " Queria fazer a live ontem, mas não tive condições", ela falou.

Sobre a doença, a namorada de Gui Araújo admitiu que trombose é algo grave, mas falou que já está em tratamento. "Eu tive trombose, mas já começou a ser tratada. Quem sabe o que é trombose sabe o perigo dessa doença, por isso precisei ser internada e ficar dentro do hospital. Descobrindo a doença, tem tratamento e a minha está em fase inicial", ela explicou. Anitta também disse que não sabe o motivo de ter contraído a doença.