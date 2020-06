Ator de "Chiquititas" fará transfusão de sangue após contrair Covid-19

O ator Gésio Amadeu, de 73 anos, está internado em São Paulo e, após muita campanha nas redes sociais, ele conseguiu doação se sangue suficiente para realizar a transfusão que precisa. Segundo o 'F5', da 'Folha de S. Paulo', o caso do artista é delicado e tudo começou quando ele contraiu Covid-19 após ir ao hospital tratar sua hipertensão.

Reprodução Gésio Amadeu teve complicações por causa da Covid-19





O estado de saúde do ator conhecido por viver o Chefe Chico na novela "Chiquititas", do SBT, piorou devido a complicações relacionadas ao novo coronavírus. Para ajudar Gésio Amadeu, artistas como Zezé Motta e Virgínia Rosa e diversos fãs fizeram uma campanha nas redes sociais pedindo doação de sangue e a corrente do bem deu certo.

"Com a colaboração de todos que ajudaram, conseguimos", foi escrito no perfil oficial do artista no Instagram nesta quinta-feira (25).





Além de atuar na novela infantil que marcou geração nos anos 90, o ator esteve no elenco de grandes produções da Globo como "A viagem", "Beijo do Vampiro", "Sinhá Moça", "Sítio do Picapau Amarelo" e "Velho Chico".