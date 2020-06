Mayra Cardi desabafa sobre Arthur Aguiar em vídeo: "Era extremamente traída"

"Eu vivi em um relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída", foi assim que Mayra Cardi começou um vídeo postado nesta sexta-feira (26). A coach abriu o coração e desabafou sobre o casamento que ela teve com Arthur Aguiar .

O término de Mayra e Arthur foi anunciado com um vídeo que a coach postou nas redes sociais. Porém, ela revelou na nova publicação que depois do término eles haviam voltado a namorar . "Existe muito amor. Quer dizer, da minha parte existe. Dele eu não sei mais, porque eu não conheço ele", falou e garantiu que ainda ama o pai da filha dela.

Mayra contou que no começo da relação foi muito fácil se apaixonar por Arthur e ela acabou incluindo o ator em tudo. A ex-participante do "BBB" disse que quando conheceu o artista ele estava falido, porque havia investido na música e não isso acabou não dando certo. " Depositei toda minha confiança e todo meu dinheiro . Botei ele em todas as minhas contas, à frente da minha empresa para que ele se sentisse mais útil", ela revela. A mãe de Sophia conta que até realizou o sonho do ex de ter uma filha e foi durante a gravidez que ela percebeu que as coisas não estavam indo bem.

"Quando eu menos percebi, eu não era mais eu. Até mesmo porque a gente é muito diferente", relembra. A empresária disse que ela tinha muitas expectativas de que o ator seria um bom pai, mas acabou se frustrando. A coach recorda que estourou todos os pontos da cesária porque tinha que levantar para cuidar da bebê de madrugada, enquanto o então marido assistia série no sofá. "Eu comecei a me sentir muito cansada, humilhada e as traições começaram", revela.





Segunda chance

Mayra disse que se sentia largada e humilhada por Arthur, mas mesmo assim continuou lutando pela família. A coach disse que foi criando forças até gravar o vídeo anunciando a separação , mas o ator começou a chorar, dizer que iria mudar e pedir uma nova chance. "Eu perdoei tudo o que ele me fez e me traiu. Sinto muito por todas as famílias que ele destruiu, além da minha", ela comenta.

"É fod* você amar uma pessoa que te trata igual um lixo", a musa fitness desabafa. Mayra disse que foi por amor que deu a segunda chance, mas resolveu terminar de vez e dois dias depois que acabou o relacionamento Arthur já estava com outra mulher. "Por que eu estou contando? Para eu ter vergonha na minha cara e não voltar mais. Parar de ser manipulada, enganada. Tomara que ele seja para a próxima tudo o que ele não foi para mim", ela conclui.