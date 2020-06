Mulher descobre que namorado ficou noivo de outra e recebe pior a desculpa

Uma mulher, de Los Angeles, nos Estados Unidos, ficou em choque após descobrir que o homem com quem estava saindo ficou noivo de outra. Ela ficou sabendo após ele compartilhar o pedido de casamento no Instagram.

mulher brava mulher brava





Ela descobriu a traição vendo uma publicação no Instagram

Depois do choque ao ver a publicação, ela foi questionar sobre o noivado com outra mulher e recebeu uma resposta bem inusitada por mensagem. "Ela [a outra] descobriu que nós estávamos saindo e falou que se eu não a pedisse em casamento, nós nunca mais nos veríamos", começa o texto.

Ele segue dizendo que está no México com ela e outros amigos e, em meio a tantas festas, não esperava que isso fosse acontecer, mas acabaram ficando noivos. "Nós não estamos noivos nos Estados Unidos, apenas no México, mas eu imagino que foi bem estranho ver isso no Instagram e eu realmente peço desculpas por isso", continua.

O homem ainda completa: "Essa é a minha vida e eu estou apaixonado por ela com todo o meu coração e sou grato por te conhecer".

A desculpa foi tão "esfarrapada" que a história viralizou no Facebook. No grupo onde a conversa foi exposta, as pessoas ficaram indignadas com a fala do homem. "Hoje eu descobri que estar noivo no México não vale em nenhum outro lugar", escreveu uma usuária. "Meu deus, isso é incrível. Como se o casamento soubesse os limites entre países", disse outra.