Mapeia Rondônia finaliza testagem em massa e registra 556 pessoas com o coronavírus na região Central

Em duas etapas realizadas em junho, a ação Mapeia Rondônia identificou 556 pessoas portadoras do novo coronavírus em 15 cidades da região Central de Rondônia. O teste rápido foi aplicado exclusivamente a 6.956 pessoas com alguns dos sintomas para Covid-19.

Na primeira etapa do Mapeia Rondônia, no início do mês, foram realizados 4.292 testes nas cidades da região Central. Deste total, 244 pessoas foram confirmadas portadoras do coronavírus. Na segunda etapa, encerrada esta semana, 2.164 pessoas submeteram ao exame e 312 foram positivadas para a doença. Os dados foram divulgados na quinta-feira (25) pela 1ª Gerência Regional de Saúde (1ª GRS), órgão subordinado à Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) que é responsável pelo Mapeia Rondônia.

A testagem em massa para pessoas sintomáticas foi executada pelas secretarias de saúde de cada prefeitura. "Febre alta, tosse seca, dificuldade de respirar e perda de fala ou movimentos são alguns dos sintomas", explica o gerente regional de saúde, Ivo da Silva, acrescentando que a ação "foi bem sucedida em todas as cidades da região".

O objetivo do governo estadual com o Mapeia Rondônia foi de ampliar a capacidade de diagnóstico da doença em todas as regiões. Para atingir o maior número de pessoas com os sintomas da doença, o governo disponibilizou 100 mil kits de teste para serem aplicados nos 52 municípios.

"A ação é mais uma ferramenta do governo no enfrentamento ao coronavírus. Outras atividades eficazes já foram implementadas na rede estadual de saúde. O governador Marcos Rocha também vem ajudando os municípios nesse enfrentamento sanitário", declarou o secretário regional de governo de Ji-Paraná, Everton Esteves.

A recém-implantação do hospital de campanha em Porto Velho, as entregas de respiradores e ventiladores mecânicos aos municípios e, ainda, a posição privilegiada de Rondônia no cenário nacional de transparência dos investimentos ao enfrentamento do novo coronavírus são alguns dos pontos destacados pelo secretário regional Everton Esteves como ações eficazes em Rondônia.

