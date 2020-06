Curso de capacitação on-line para profissionais do Futebol 7 em Rondônia começa nessa sexta-feira, 26

.

Com objetivo de capacitar técnicos e árbitros do futebol 7 em Rondônia, o Governo do Estado, através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), lança nesta sexta-feira (26) o curso on-line para o aprimoramento da modalidade. Os cursos de capacitação técnica serão ministrados por profissionais de instituições de nível superior ou por profissionais qualificados na área esportiva, nas modalidades olímpicas e paralímpicas.

O Programa de Capacitação Profissional (Procap) visa incentivar a qualificação e formação técnica dos estudantes e profissionais de Educação Física e, consequentemente, melhorar a qualidade dos serviços ofertados no Estado pelas federações esportivas e associações, bem como, contribuir com a democratização do acesso ao esporte de rendimento e ao lazer, por meio da promoção de ações educativas.

Segundo o superintendente da Sejucel, Jobson Bandeira, essa política de capacitação vem de encontro com a necessidade, uma vez que, em Rondônia, temos profissionais que atuam diretamente com a modalidade. "A capacitação dos profissionais desta área é um avanço para a política de esporte e está sendo ofertada pelo Governo, isso quer dizer que a mão de obra em Rondônia terá um upgrade e mostra que Rondônia tem mão de obra de alta qualidade", disse.

De acordo com Jobson, o curso on-line terá a presença do presidente da Federação Internacional de Soccer Society, Milton Mattani, que é o idealizador da modalidade mundo. Mattani irá falar dos desafios encontrados para a implantação da modalidade e fará ressalvas sobre a teoria.

O curso terá inicio às 15h e os inscritos receberão o link de acesso à aula, que será disponibilizado 15 minutos antes.

