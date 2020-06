Lá vem a noiva: desafio do TikTok surpreende os maridos

O mais novo desafio do TikTok está deixando tanto os usuários da plataforma como os participantes do vídeo emocionados.

Reprodução/TikTok O desafio do vestido de noiva está bombando no TikTok





O WeddingDressChallenge (Desafio do vestido de noiva, em tradução livre) se consiste em a mulher surpreender o amado usando novamente o vestido de noiva.





As reações foram as mais diversas, desde risos até alguns olhos marejados, separamos as melhores para você se emocionar também:

1- Esse marido se apaixonou de novo quando viu a mulher:





2- Esse marido tinha acabado de chegar do trabalho e recebeu uma linda surpresa









3- Esse vídeo emocionou o marido e filho também!









4- Essa noiva provou o vestido de casamento novamente depois de 20 anos de casamento!









5- Essa noiva deixou o noivo emocionado, fofo, não?