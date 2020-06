Frentes de serviços na região de Jaru recebem a visita do novo diretor-geral do DER?

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), tem trabalhado com intensidade na manutenção das rodovias estaduais e, para conferir os serviços executados, o novo diretor-geral, Elias Rezende, esteve na quarta-feira (24), reunido com as equipes da Usina de Asfalto e da residência regional do DER em Jaru.?

A visita realizada pelo diretor com sua equipe técnica iniciou na 12ª residência regional de Jaru. Reunido com os servidores, ele destacou a importância da dedicação e união de todos para que os serviços sejam executados com qualidade. "Vivemos um momento muito delicado na saúde, mas a manutenção das rodovias estaduais não podem parar. Precisamos garantir infraestrutura para o escoamento da produção e o fomento da economia, cumprindo, assim, a determinação do governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha, de melhorar as estradas, fazendo bom uso dos recursos públicos, garantindo eficiência nos resultados", destaca Rezende.

Na Usina de Asfalto do DER em Jaru, o diretor acompanhou os processos de usinagem e carregamento das cinco caçambas destinadas às frentes de serviços da RO-140 em Cacaulândia, RO-133 em Theobroma, RO-470 em Vale do Paraíso e RO-473 em Teixeirópolis.

A visita técnica foi realizada, também, na aplicação da massa asfáltica da RO-133, que está recebendo manutenção em 30 quilômetros do trecho que liga Theobroma ao Vale do Anari.