Google Fotos ganha novos recursos na próxima semana; veja o que muda

O Google Fotos está completando cinco anos de vida, e para comemorar o aniversário, o serviço ganhou uma grande atualização anunciada nesta quinta-feira (25) no blog oficial dos produtos do Google.

O novo Google Fotos é bem diferente do anterior: o visual foi redesenhado, uma série de novos recursos foram incluídos, e até mesmo o ícone do serviço agora é um pouco diferente.

O design do aplicativo ficou um pouco diferente, apesar de ainda parecer bastante com um produto do Google. Ao abrir o app, o usuário encontra a aba Fotos, com as imagens mais recentes, e pode mudar para Busca, para procurar fotos específicas, ou Biblioteca, para conferir todas as imagens vinculadas à sua conta.

As Memórias apresentadas no ano passado ganharam novas ferramentas, permitindo criar sequências de fotos com amigos próximos e família com o passar do tempo, viagens e até eventos recentes.

Visualização em mapa



O Google diz que um dos recursos mais pedidos por usuários do Fotos era a possibilidade de ver um mapa com a localização das fotos guardadas no celular. O recurso foi enfim adicionado na nova versão do app.

Ao navegar por um mapa do mundo dentro do Fotos , você pode escolher cidades e países que visitou para ver as fotos de lá. É uma forma mais simples de relembrar viagens ou aquele tempo que você morou em outra cidade.

Novo ícone

Para finalizar, o ícone do aplicativo foi modificado: ele continua sendo um cata-vento, como de costume, mas agora mais arredondado do que a versão anterior. O novo Google Fotos vai começar a ser distribuído para usuários a partir da semana que vem.