Mais um console será lançado junto com o Xbox Series X, aponta vazamento

Conforme a nova geração de videogames se aproxima, mais informações começam a surgir. Ao que parece, a Microsoft vai oferecer mais de um console para os jogadores, acrescentando mais um modelo além do Xbox Series X .

Conhecido pelo codinome Lockhart , o segundo videogame seria mais barato e com menor consumo de energia, no entanto, mantendo a maioria das principais melhorias prometidas para a próxima geração.

Apesar de parecer uma estratégia quase certa, ainda não tínhamos informações concretas sobre o console . Porém, isso parece prestes a mudar. De acordo com um documento vazado da Microsoft, e publicado no Twitter, o videogame existe e faz parte dos planos da empresa.





É possível observar que o documento informa que o kit de desenvolvimento (devkit) do Scarlett - nome usado originalmente para se referir ao Xbox Series X - possui dois modos: Anaconda e Lockhart. Como sabemos, o primeiro deles é o codinome do console apresentado pela empresa. No entanto, o segundo ainda não foi discutido publicamente.

O que parece acontecer com o devkit é que o desenvolvedor pode alternar entre os modos, provavelmente para testar o desempenho do título em que estão trabalhando nas duas versões do console.

Rumores anteriores indicam que o Lockhart é um pouco mais fraco que o console já apresentado, com 7,5 GB de RAM e cerca de 4 teraflops de desempenho - enquanto o Series X padrão chega com 13,5 GB de RAM e 12 teraflops.

Embora a Microsoft ainda não tenha reconhecido a existência do segundo console, espera-se que ele seja lançado juntamente do Xbox Series X no fim do ano - isso desde que a empresa não cancele a disponibilização no último momento. A existência da versão Lockhart - que especula-se ter sido batizada de Xbox Series S - explicaria porque a companhia registrou a marca "Xbox Series".

O lançamento de um segundo console pode ser fundamental para a estratégia da empresa em se manter competitiva na próxima geração. A Microsoft já se comprometeu a apresentar o modelo de assinatura Xbox All Access para o Series X, um pacote que inclui um console , Xbox Live e Xbox Game Pass por uma taxa mensal.

"O Xbox All Access será fundamental para o lançamento do Series X e também para toda a geração", declarou Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, em uma apresentação do Game Lab Live no início desta semana.

Em algum momento de julho, a Microsoft planeja um evento para mostrar mais alguns detalhes sobre a próxima geração. Se uma segunda versão do novo console realmente existir, a empresa terá uma ótima oportunidade para apresentá-la ao mundo.