Facebook vai te avisar se você publicar notícias antigas; entenda

O Facebook anunciou nesta quinta-feira (25) uma mudança projetada para ajudar os usuários a entender melhor o contexto dos artigos que compartilham: uma mensagem aparecerá na tela quando o usuário compartilhar um artigo, como uma notícia, que foi publicado há mais de três meses.

Os usuários terão a opção de cancelar a postagem ou continuar mesmo assim. Segundo a empresa, veículos de imprensa já vinham expressando preocupação sobre matérias antigas sendo compartilhadas como se fossem novas, algo que pode levar a uma interpretação errônea de eventos atuais ou alavancar campanhas de fake news .

A empresa afirma que nos próximos meses irá experimentar novos alertas, como um nas postagens sobre a Covid-19 com mais informações sobre a fonte do conteúdo e links para mais informações no Centro de Informações sobre a Covid-19 criado pela empresa.