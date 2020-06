Anitta descobre trombose e precisa ser internada

A cantora Anitta precisou ficar no hospital após descobrir que tem trombose e usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. "Estou no hospital, estou internada, mas estou bem e vou ter alta", falou a artista que deve voltar para casa nesta sexta-feira (26). Mesmo no hospital, ela promoveu o clipe da sua nova música Desce pro Play em parceria com MC Zaac e o rapper americano Tyga.

Leia também: "Não ia prestar", diz Simone sobre fazer festas com Anitta



Reprodução/Instagram Anitta está internada e deve receber alta nesta sexta (26)





Leia também: Gui Araújo revela porque saiu da casa de Anitta: "Contas não param de chegar"

Sobre seu estado de saúde, Anitta falou: "Eu tive trombose, mas já começou a ser tratada. Quem sabe o que é trombose sabe o perigo dessa doença, por isso precisei ser internada e ficar dentro do hospital". A cantora acrescentou: "Descobrindo a doença, tem tratamento e a minha está em fase inicial".

Leia também: Anita revela que já pegou seguranças e fala sobre sexo com Maluma

Anitta também deixou claro que não vai desmarcar seus compromissos. "Vai ficar tudo bem comigo. Amanhã eu estou indo dançar nos stories, fazer live, promover o clipe novo. Vamos comemorar que estou viva, sem vibe ruim, gente", declarou na noite de quinta-feira (25) no Instagram.