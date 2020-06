Como cuidar dos cabelos brancos desde os primeiros fios grisalhos?

Os cabelos brancos naturais estão ganhando cada vez mais força entre as mulheres. Para muitas, eles são um sinônimo de liberdade .

Reprodução/Instragram Suzana Alves, a eterna Tiazinha, mostrou o visual com os cabelos brancos com seus seguidores





Anônimas e famosas aproveitaram esses tempos em casa para deixar a química de lado e mostrar os cabelos brancos com orgulho. Suzana Alves, Preta Gil e Mel Fronckowiak são apenas alguns nomes dessa lista, por exemplo.

Mas como cuidar dos primeiros cabelos brancos? Em entrevista para o Delas, duas especialistas falam sobre os fios grisalhos e como mantê-los saudáveis e bonitos.





Surgimento dos fios brancos

Dermatologista e tricologista da clínica For All, Veridiana Abud explica que os cabelos brancos começam a aparecer naturalmente a partir dos 35 anos.

"O envelhecimento reduz a produção de melanina por uma célula chamada de melanócito, que se encontra no bulbo capilar. Gradativamente ocorre a o interrupção da produção da cor", diz a especialista.

Contudo, ela explica também que os fios brancos podem aparecer precocemente por conta de uma alteração genética que regula a produção da melanina, além de outros fatores. Segundo a médica, estresse, depressão, algumas doenças e alimentação desequilibrada também fazem com que se fique grisalha mais cedo.

Como cuidar dos fios brancos?

Fabiana Seidl, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Demartologia, comenta que os cabelos brancos são mais grossos e crescem mais rápidos, contudo, pela falta de melanina, os fios são mais ressecados e precisam de um cuidado redobrado.

"Manter um cronograma capilar que envolva nutrição, hidratação e reconstrução ajuda a manter os fios saudáveis. Alisamentos e químicas mais agressivas devem ser evitadas", explica a dermatologista.

Outra dica importante, segundo Fabiana, para manter os fios grisalhos bonitos é estabelecer hábitos saudáveis, com incluir na dieta alimentos ricos em anti-oxidantes, praticar exercícios físicos e evitar o tabagismo.

Lembre-se também de ter paciência. Se a ideia é adotar os fios brancos, você pode cortar cabelo para diminuir o contraste da raiz com o restante do fio, por exemplo. Se não quiser mexer no comprimento , uma opção é apostar na tintura não para esconder os brancos, mas para igualar a cor. Luzes mais claras são uma boa opção nesse caso.

O que não fazer ao notar os primeiros cabelos brancos

A dica aqui é simples: não arranque! Por mais que o ato pareça inofensivo, isso pode levar a uma inflamação da raiz do cabelo, causando danos ao folículo e, consequentemente, deixar o fio mais fino.

Além disso, arrancar um fio branco não quer dizer que vai crescer um fio com cor no lugar.

Quer mais dicas? Veja detalhes no nosso guia do cabelo branco . Está buscando uma inspiração? Confira celebridades que aderiram os cabelos brancos: