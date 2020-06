Adriana Bombom tem atritos com atual de Dudu Nobre

Em live com o namorado Adrien Cunha, Adriana Bombom acabou fazendo uma revelação sobre sua relação com o cantor Dudu Nobre, pai de suas duas filhas. Ao ser questionada se atualmente ela mantinha uma amizade com o sambista, Bombom foi direta e disse que a atual mulher do artista, Priscila Nobre, tem atrapalhado a relação cordial entre eles.

Reprodução/Instagram/@adrianabombom Adriana Bombom não se dá bem com atual de Dudu Nobre





"Amigos, amigos, não somos. A mulherzinha lá dele não quer que a gente tenha contato. Pronto, falei! Acho que quando a gente tem filhos, um ex-marido, a gente tem que ter acordo, diálogo sempre, pro bem-estar das meninas. O Adrien sempre foi muito cordial com as meninas, ele tem relacionamento cordial com o Dudu. No meu caso, eu queria até mais, mas a fulana lá, não sei por que... mas enfim... problema dela", contou Bombom, que é mãe de Olívia e Thalita Nobre.