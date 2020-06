Horóscopo do dia: previsões para 26 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

A Lua segue em Virgem e se combina com Mercúrio: bom dia para providências práticas, reparos, organizações e limpezas. Além disso, Marte se combina com Saturno para favorecer iniciativas estratégicas, determinadas e objetivas. Fica mais fácil frear a impulsividade, cultivar disciplina e comprometimento. Você pode desenvolver o trabalho, o serviço ou um projeto com mais cuidado. As decisões podem e devem ser ponderadas. Bom período também para contatos, aproveite para falar com quem for preciso.

TOURO

É tempo de providências práticas e organizações gerais. A Lua segue em Virgem, pedindo que cuide dos detalhes de seu trabalho. Você pode realizar seu serviço com mais empenho e capricho, planejar os próximos movimentos com calma, analisar melhor propostas e convites. Contatos e negociações também ficam favorecidos para harmonia entre Lua e Mercúrio. Você pode encaminhar já foi começado e aprimorar os detalhes do trabalho. Pode também incorporar novas ideias. Tudo com calma e critério, sem impulsividade.

GÊMEOS

Com espírito crítico e aguçado, é tempo de organizar a vida e tomar decisões com mais critério. Com a Lua em Virgem, você pode se concentrar nos detalhes de sua tarefa, nos cuidados com a saúde, na limpeza de casa ou do local de trabalho. Cresce a disposição para prestar serviços, ser útil, fazer algo efetivo para ajudar as pessoas. Aproveite para fazer um real balanço das situações e cuidar com carinho de seus projetos, sem deixar que devaneios falem mais alto. Tudo pode e deve ser bem feito, no capricho.

CÂNCER

O período de revisões continua. Mesmo assim, você pode buscar novos aprendizados. Mercúrio e Urano combinam forças e ativam a mente. Os momentos de introspecção se tornam ainda mais criativos e produtivos. A comunicação pode e deve ser prazerosa, surpreendente e original. Negócios, contratos e divulgações podem avançar, desde que controle a impaciência. Aproveite para dialogar, esclarecer dúvidas, pesquisar e trocar informações. Com a Lua em Virgem, tudo deve ser feito com critério, sem pressa.

LEÃO

A abertura para novos aprendizados e novas ideias continua em evidência, com a harmonia de Mercúrio e Urano. A curiosidade está aguçada. Com mais leveza e disposição para o diálogo, continue ajustando assuntos com colaboradores, associados ou equipe de trabalho. Ao mesmo tempo, Marte e Saturno se combinam, favorecendo a determinação para que possa dar continuidade aos projetos, dar forma às suas ideias. As tarefas criativas ganham potencial mais produtivo, com o aprimoramento das técnicas de trabalho.

VIRGEM

Bom dia para estudos, organizações, faxinas e arrumações em geral. A Lua segue em seu signo: com paciência, praticidade e atenção aos detalhes, tudo se ajeita. Marte combina forças com Saturno, fica mais fácil elaborar estratégias, traçar metas, pensar de forma concreta e eficiente. Período indicado para cortar gastos e desperdícios, promover organização e limpeza. Suas qualidades cuidadosas e metódicas ficam acentuadas, você pode realizar o trabalho com mais capricho, carinho e cuidado.

LIBRA

Período propício para atitudes mais realistas e maduras. Conte com disposição para organizar a casa e adiantar o trabalho. A Lua segue em Virgem favorecendo o critério e a praticidade. Você pode analisar qualquer situação com detalhamento e tomar boas decisões. As escolhas se tornam mais sensatas e rentáveis. Além disso, Mercúrio se combina com Urano, inspirando o gosto por tudo o que é diferente, inovador, original e ousado. Vale também fugir da rotina e fazer novos amigos. O diálogo se torna mais criativo e inteligente.

ESCORPIÃO

Procure olhar os outros com mais indulgência, sem julgamentos excessivamente severos. A Lua segue em Virgem para favorecer as escolhas funcionais e as providências práticas. Tudo pode e deve ser realizado com mais critério, capricho e cuidado com os detalhes. Bom momento para afinar metas, traçar estratégias e encaminhar negociações. Hoje a Lua se combina com Mercúrio: trâmites burocráticos, reuniões, assuntos burocráticos e podem ser agilizados com mais fluidez. Os cuidados com a saúde também ficam favorecidos.

SAGITÁRIO

É tempo de continuar o trabalho de transformação e limpeza iniciado com a última Lua Nova. Procure cultivar praticidade, simplicidade, estabelecer metas e objetivos na medida certa de seu alcance. Continue também a ter cuidado para não gastar demais. Júpiter continua retrógrado, pedindo seriedade, perseverança e disciplina. Com a Lua em Virgem, aproveite para analisar as oportunidades com critério, desenvolver técnicas e aprimorar seu trabalho. Vale também introduzir novidades aos poucos, sem pressa.

CAPRICÓRNIO

Bom período para ativar novos assuntos, alinhar interesses com parceiros e colaboradores, acertar os detalhes de seu plano, sempre aberto para ouvir e negociar. Mercúrio e Urano seguem juntos e inspiram novos aprendizados, ideias criativas e novas experiências. Mas Mercúrio segue retrógrado, é preciso cuidado com a impulsividade na comunicação. Esclareça dúvidas com o coração aberto e uma postura diplomática. Nesta etapa, suas habilidades sociais é que permitem o avanço.

AQUÁRIO

Você está mais franco, direto, espontâneo e criativo. Cresce a vontade de ousar, mudar, crescer, expandir... Mercúrio volta a fazer harmonia com Urano: aproveite para novos movimentos, mudanças e quebra da rotina. O período tem potencial criativo, boas surpresas podem acontecer. Anote tudo na agenda, organize-se, intercale o trabalho com momentos de relaxamento, quando novas ideias podem surgir. As novidades podem ser introduzidas com mais critério, estratégia, planejamento e sabedoria, aproveite!

PEIXES

É tempo de cultivar realismo, clareza e praticidade. Com a Lua em Virgem, você pode avaliar qualquer situação com mais atenção. Bom momento também para cuidar da saúde com atividades físicas e movimento. Conte com mais critério em tudo o que fizer. Vale falar com quem for preciso para encaminhar o trabalho, dialogar com flexibilidade, estar presente para quem ama. Conte com mais inspiração também. Tudo o que favoreça uma consciência mais ampliada e transcendental está favorecido.

