Após quebra-pau, Nego do Borel decide processar sogros: "Cansei"

Nego do Borel decidiu levar os pais de sua noiva, Duda Reis, à Justiça. Nesta quinta-feira (25), o cantor afirmou em nota que sempre é acusado indevidamente pelos sogros de agressão contra a modelo e disse que eles cometem atos racistas contra ele .

Reprodução/Instagram Luiz Fernando Barreiros e Nego do Borel





A briga de Nego do Borel com os sogros vêm se arrastando desde abril deste ano, quando o cantor se reconciliou com Duda Reis. Os pais da modelo sempre disseram que a filha era mal tratada pelo artista e, por isso, não aprovavam a união deles.

"Vocês acreditam que pessoas canalhas, sejam homens ou mulheres, mudam? Um dito popular muito verdadeiro diz: 'quer conhecer alguém, dê poder para ela!' Mas tem o inverso também: 'Um canalha quando está na lona, virá um cordeirinho, mas só enquanto estiver na lona!' Não esqueçam disso!", disse o pai da jovem, Luiz Fernando Barreiros recentemente contra o genro. "O homem quando é canalha com uma mulher, será canalha com todas as outras. Se não prestou com outra, o que te faz acreditar que irá prestar com você!?", continuou.

Mas, parece que não é só Nego do Borel que entrará com uma ação judicial contra os sogros. Mais cedo, o pai de Duda afirmou que recebeu um aviso de que será processado pela própria filha .