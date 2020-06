Após programa polêmico sobre conservadorismo, Lacombe deixa a Band

Segundo anúncio feito pela Band na tarde desta quinta-feira (25), o jornalista Luís Ernesto Lacombe decidiu deixar a emissora. O apresentador estava à frente do "Aqui na Band", que foi ao ar até quarta-feira (24), quando sofreu algumas intervenções. Até a próxima sexta-feira (3), serão exibidas reprises do programa.

Reprodução/Twitter Lacombe de assume conservador ao vivo





Lacombe e Nathalia Batista, que comandavam o programa, foram suspensos, assim como o diretor Vildomar Batista. E Mariana Godoy, que foi contratada recentemente pela emissora, deve assumir o "Aqui na Band" ao lado de outro nome que deve ser anunciado nos próximos dias. Entre os mais cogitados, estão Zeca Camargo, Fernando Rocha, Tom Cavalcante, Dony De Nuccio e Ronnie Von.

Na última terça-feira (23), Lacombe chamou Allan dos Santos, um dos principais investigados do inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF), para uma entrevista ao vivo. Desde então, diretores da Band estariam insatisfeitos com pautas do jornalista, vistas como tendenciosas e a favor de Jair Bolsonaro.

E o debate, ainda por cima, teve uma audiência muito baixa, dando apenas 0,6 ponto de média na Grande São Paulo, de acordo com o Kantar Ibope Media. Para se ter uma noção, o programa ficou atrás das reprises de João Kléber na RedeTV!.