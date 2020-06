Descubra quais são as botas mais amadas da temporada

Os dias frios dão boas vindas ao inverno, que se iniciou no dia 20 de Junho. A temporada pede aconchego com os casacos, botas e outras peças de frio para contar novas histórias. Em tempos de pandemia, devemos sair de casa apenas para o necessário, e não é por esse motivo que devemos ficar de pijama o dia todo. A proposta é viver o presente e vestir-se para si, mesmo que esteja sozinha fazendo home office.

Hoje vamos falar dos 3 modelos de botas que estão bombando na cena fashion, peça chave que tem o poder de transformar qualquer visual em looks de tirar o fôlego, vem conferir!

Leia também: descubra quais são as estampas que irão atualizar seu look de inverno!

Coturno

O coturno surgiu sendo parte de proteção dos uniformes militares, porém a peça bombou nos anos 80 em releituras urbanas com o movimento punk. Desta vez o coturno ressurge com diversas novas releituras, indo desde as mais robustas como o Dr. Martens, até modelos transparentes e mais divertidos, quebrando a ar robusto que a peça carrega.

O coturno pode ser inserido em diversas propostas de look, como jeans, vestido, calça de couro, saia etc. Encontre o modelo que mais tem a ver com o seu estilo e se jogue!

Leia também: 4 modelos de casacos que você precisa ter agora mesmo!

Cut Boots

As botas com recortes conquistaram os pés das aficionadas por moda, transbordando atitude e personalidade no visual! O clássico modelo cut-out Buckle Boot, lançado pela Balenciaga anos atrás, fez sucesso nos pés das fashionistas se tornando peça statement no mundo da moda.

Hoje muitas marcas se inspiraram na criação e temos diversas releituras, com recortes em lugares estratégicos, opção perfeita para quem ama peças diferenciadas e autênticas. Inspire-se na .Julie Sar que uniu o terninho clássico de tweed com a atitude do calçado, resultando em uma produção cheia autenticidade, com um toque sexy.

Leia também: veja como adquirir atitudes conscientes que respeitam o meio ambiente!

Bota Chelsea

Os modelo chelsea e inspirados no universo country e geralmente possui salto baixo e cano curto. Podemos encontrar uma diversidade de cores e estampas ideal para as mulheres básicas e esportivas, onde conforto e bem estar são indispensáveis.

A bota pode se tornar sua melhor amiga nos dias frios e por ser cheia de versatilidade simplesmente combina com tudo e pode ser usada em diversas ocasiões casuais. Invista sem medo!

Sem sombra de dúvidas as botas são os calçados mais buscados pelas mulheres quando começa o inverno. Gostou das apostas da temporada? Deixe nos comentários qual a sua bota favorita e qual modelo você irá investir!