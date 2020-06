Participante do "BBB Portugal" faz declaração polêmica sobre brasileiras

O "BBB Portugal" se envolveu em uma polêmica que atravessou o oceano. O participante Daniel Moneteiro recebeu o carinho de fãs brasileiros, que mandaram um avião passar por cima da casa com uma faixa em apoio a ele. Depois do episódio, os brothers e sisters começaram a falar sobre as brasileiras e Sónia Jesus soltou uma frase lastimável .

Os integrantes do reality estavam reproduzindo alguns esteriótipos de mulheres brasileiras, falando que elas são bravas, por exemplo. Até que Sónia resolveu abrir a boca e mudou completamente o rumo da conversa . "As brasileiras são de uma raça... são da favela", disse a sister.

Depois do comentário preconceituoso, a produção do programa exibido pela TVi tomou as medidas necessárias. Sónia, que era a líder da semana, perdeu a coroa e ainda foi mandada para o próximo paredão. " Como sabem, a minha casa é onde todos cabem e todos devem ser tratados igualmente . Com esses comportamentos, me vejo obrigado a agir", disse o Big Boss. A participante teve a chance de se desculpar ou explicar, mas ela preferiu ficar calada.

