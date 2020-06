A influencer Geisy Arruda fará live com o iG nesta sexta

Para esquentar o clima desta sexta-feira (26), quem participará da live do iG é a influencer Geisy Arruda (@geisy_arruda). Ela estará ao vivo às 17h no Instagram @portal_ig para conversar com a repórter Gabrielle Pedro sobre vida pessoal e outros assuntos.



Reprodução/Instagram Geisy Arruda fará live com o iG nesta sexta às 17h





Geisy ficou conhecida por usar um vestido rosa polêmico, participou de "A Fazenda" e hoje faz sucesso abordando temas quentes nas redes sociais. Além de falar bastante sobre sexo, a influencer também é autora do livro de contos eróticos "O Prazer da Vingança". Não perca esse bate-papo no @portal_ig.