Mãe compra carro usado e é surpreendida com envelope cheio de dinheiro

Jen Wilis, uma mãe solteira da Austrália, compartilhou no seu Facebook um gesto de bondade que emocionou os internautas. A australiana havia comprado um carro de segunda mão e, quando ela puxou o para-sol do veículo, um envelope cheio de dinheiro caiu bem no seu colo.

Reprodução/Facebook envelope cheio de dinheiro que Jen Wilis encontrou no seu carro





Em um primeiro momento, a mãe de três filhos pensou que o proprietário anterior tinha esquecido o dinheiro lá. Mas dentro do envelope também tinha um bilhete dizendo que aquele dinheiro era um "ato aleatório de bondade".





"Este é um ato aleatório de bondade. Por favor, use-o para mimar sua família de uma maneira que o faça feliz. Apenas senti no meu coração que deveria fazer isso por você, no que pareceu um momento desafiador para você", dizia o bilhete.

Jen conta que chorou quando descobriu o presente solidário e que isso a motivou a compartilhar a história na rede social. "Incrível consideração!", publicou a australiana.

Felicidade compartilhada



Ainda na publicação, a australiana fala que dentro do envelope havia a quantia de aproximadamente R$500,00 e que provavelmente os antigos dono do carro se comoveram com a sua história, uma mãe de três filhos recém-divorciada.

Reprodução/Facebook Foto da australiana Jen Wilis





"Só precisava de um carro para meus filhos e para mim, e como também tenho esclerose múltipla (EM), também queria um carro que fosse fácil de dirigir sem que eu ficasse cansada", explica a mulher na postagem. Acabou ganhando um presente especial também.

"Quando a entreguei e li a linda mensagem e percebi que era um presente para mim, fiquei impressionada e, é claro, comecei a chorar um pouco!", conta no post.



A publicação no grupo do Facebook já acumulou quase 10 mil curtidas e foi compartilhada na plataforma mais de 70 vezes. Uma internauta escreveu: "Uma pessoa incrível para fazer isso. Espero que ajude a alegrar o seu dia."

Jen disse ainda na publicação que iria usar o dinheiro para levar os três filhos para um jantar especial.