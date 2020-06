Ex-atriz de vídeos adultos, Mia Khalifa alerta mulheres a não seguirem carreira

A ex-atriz de filmes adultos usou as redes sociais para alertar sobre o s perigos que essa carreira pode ter para as mulheres . Ela estreou no ramo em 2014, aos 21 anos, e compartilhou um pouco da própria experiência na indústria pornográfica.

Reprodução/Instagram Mia Khalifa fala sobre os danos que a indústria pornô causaram a ela

Mia contou que era jovem quando entrou nessa área profissional e mesmo tendo gravado poucos vídeos, se arrepende de ter feito isso. "Esses 11 vídeos vão me assombrar até eu morrer, e eu não quero que outra garota passe por isso, ninguém deveria ", escreveu a ex-atriz de filmes eróticos no TikTok.

A jovem contou que sofre ao imaginar a percepção que as pessoas tem sobre ela, tudo isso por ela ter feito pornô . "Esse ataque vem toda hora ao lembrar que as centenas de milhões de impressões [que as pessoas têm sobre ela] são baseadas somente nos três meses mais tóxicos e pouco característicos de sua vida, quando você tinha 21 anos", desabafou Mia em um dos vídeos.