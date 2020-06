Feats engraçados com o novo galã do TikTok, Mário Jr., bombam na internet

Mário Jr., o jovem brasileiro de 20 anos, tem garantido seu posto de galã do TikTok ao fazer vídeos românticos para garotas. Em alguns, ele lista formas de agradar e como tratar uma menina, em outros, que se tornaram sua marca registrada, ele simula encontros, e as seguidoras podem gravar respostas aos seus vídeos como se estivessem mesmo no encontro com ele, pela função "dueto" do aplicativo.

Reprodução/Instagram e TikTok @lzmaario Algumas pessoas se encantam com o estilo romântico do jovem, outro não levam a sério e gravam respostas bem debochadas





Porém, nem todos compraram essa pose de bom moço apaixonado do menino e muitos desses duetos são feitos em tom de deboche e piada. Separamos alguns desses vídeos que estão sendo comentados em todas as redes sociais.

A Thaís entrou no personagem e foi a parceira apaixonada perfeito para o Mário





A Raony escolheu ir pela linha mais desinteressada





E a Camilla, então? Não comprou o papinho sensível do Mário não





Esse senhor decidiu dar ainda mais profundidade pro cenário e fez o garçom!

@gui.oliveira Meu pai é bobo kkkkkk é só de brincadeira galera kkkk ? ? som original - gui.oliveira





O influenciador Lucas Rangel de tanto zuar com a cara do Mário nos vídeos ganhou vídeo para dueto exclusivo