Lia Paris lança clipe de "Andaluz" no Bela Artes Drive In neste domingo

Andaluz, o novo videoclipe da artista multimídia Lia Paris gravado pré-pandemia, terá sua estreia no Bela Artes Drive In no Memorial America Latina este domingo dia 28 de junho. O projeto faz parte do último álbum da artista, o "MultiVerso", e é mais um trabalho independente em parceria com outros artistas em uma intersecção de visões e universos criativos, que faz parte do conceito do álbum co-produzido por produtores musicais de diferentes vertentes e nacionalidades. A equipe do projeto se conheceu no dia da filmagem, e passaram dois dias viajando entre trocas de figurino, adaptações no roteiro entre as trilhas no deserto e as locações nas praias e na cidade.

Divulgação Lia Paris





Andaluz foi escrita em homenagem a sensação familiar que sentiu com a região de Andaluzia por onde esteve em 2017 durante a turnê do seu trabalho Lva Vermelha, com o qual realizou diversas performances na Europa, entre elas sendo headliner do festival Visual Brasil na Espanha com uma performance elaborada com o VJ Spetto. O Trabalho da Lia sempre traz em sua poesia visual, temáticas sobre a natureza e a necessidade urgente da evolução do ser humano para o equilíbrio com o meio ambiente, a personificação de deuses elementares da terra e seus espíritos guardiões que ela evoca em imagens e letras.

Agora mais do que nunca o ser humano precisa fazer esta conexão, se ver como parte e não como senhor da terra e dos outros seres vivos e animais, estamos enfrentando uma pandemia que surgiu deste desequilíbrio desenfreado. Tempos piores virão se este grande passo evolutivo em direção ao respeito com o planeta não acontecer a tempo.

"O segredo esta na natureza, a cura para todas as doenças está protegida pelas florestas. Acredito que cada um tenha a sua maneira de fazer essa conexão, de sentir. A minha forma pessoal de comunicação com a terra é essa, no caso desta inspiração em especial, nunca me esquecerei do impulso de colocar as mãos na no chão, tudo me parecia estranhamente familiar, as dunas brancas mudando sua paisagem, o vento vindo de Gibraltar e o cheiro de sal e terra no ar me contando suas estórias, era como se já tivesse vivido ali. Escrevo músicas como forma de eternizar estes sentimentos e passagens que me deixam marcas, neste vídeo quis trazer essa mensagem de passagem, de portal, um entendimento de um futuro tecnológico e simples. Eu sonho com um mundo onde a tecnologia esteja a favor da vida como um todo, onde sejamos evoluídos a ponto de encontrarmos a tão desejada harmonia."

Divulgação Lia Paris

"Todas as vezes que mergulho em um novo trabalho, é como se eu estivesse apenas como um prisma, instrumento para verter sentimentos em imagem e som e mensagem. As músicas sempre me vem com suas próprias cores e formas, e amo ver essas ideias ganharem outros caminhos quando realizadas em conjunto, por isso acho tão incrível trabalhar em parceria. No início foi a maneira que encontrei para fazer possível trilhar a arte independente, mas assim que comecei, lá atrás com Wild Boy (primeiro single e vídeo independente), entendi o verdadeiro valor da colaboração, a jornada. Nesse eterno aprendizado e estrada cheia de desafios, por no mundo um trabalho é uma conquista de todos nós, e junto com elas ficam as lembranças do processo, das paisagens e dos momentos preciosos de troca intensa e transformadora com estas novas amizades."

Serviço

Belas Artes Drive-In

Onde: Memorial da América Latina - Entrada pela Rua Tagipuru s/no. -Portão 2.

Quando: a partir de 17 de junho, de terça a domingo.

Horários e Classificação indicativa: consulte a programação.

Ingressos e combos deverão ser adquiridos antecipadamente através do site da Sympla

Valores de Ingresso: R$65,00 para carro com até 4 pessoas

Capacidade: 100 carros

Protocolos Sanitários

- Teremos uma distância estabelecida entre os carros.

- Deve-se limitar a ocupação a quatro pessoas por veículo, ainda que de uma mesma família.

- A conferência de ingressos será visual através de leitores óticos, sem contato manual por parte do atendente.

- A abertura das portas dos carros deve acontecer apenas para a ida ao banheiro solicitando com o pisca alerta do carro, onde um de nossos atendentes acompanhará o cliente.

- O público deve permanecer dentro dos veículos durante toda a sessão.

- Alimentos e bebidas serão entregues nos carros na chegada ao evento, respeitadas todas as regras existentes para entrega de alimentos. Apenas uma pessoa deverá receber os itens.

- Importante o uso de máscaras dentro dos veículos. Teremos álcool em gel, mas leve o seu também em seu carro.

- Público e pessoas não envolvidas diretamente nas apresentações, devem permanecer em seus carros.

- A programação terá intervalo suficiente entre sessões para higienização completa do local.