Mesmo com a pandemia, obra de reforma e ampliação do Cemetron continua acelerada e dentro do cronograma

A obra de reforma e ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), em Porto Velho, que iniciou no mês de março deste ano, continua a todo vapor e dentro do cronograma, que tem o prazo de execução de 12 meses. O projeto amplia uma área de 9.634,24 metros quadrados de abrangência da unidade com uma estrutura moderna para oferecer um ambientes de trabalho mais seguro aos servidores e melhor atender a demanda de pacientes.

Na obra estão sendo investidos R$ 11 milhões na construção de auditório, almoxarifado, central de esterilização, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e bloco administrativo. Além da reforma e ampliação de blocos existentes, disponibilização de estacionamentos frontal e lateral para visitantes e funcionários.

"Inicialmente temos como objetivo a entrega do primeiro bloco, que é a parte onde não há necessidade de entrar no hospital para concluir, sendo entregue no segundo semestre, de acordo com o cronograma da obra. Lá vão funcionar a parte administrativa, auditório, UTI e o almoxarifado. Após isso, o hospital começa a desocupar os blocos atuais para, assim, começarmos a reforma na parte interna da unidade", disse a engenheira responsável Jhennefer Cosmo França.

ANEXO HOSPITALAR

Anexa ao Cemetron está em construção uma ala térrea, com 56 leitos clínicos e com dois quartos para isolamento. A obra é executada por uma empresa contratada pela indústria de alimentos JBS, através do programa "Fazer o Bem Faz Bem". A estrutura modular está sendo montada para receber pacientes clínicos acometidos pela Covid-19.

De acordo com o engenheiro Murilo Blanco Melo, a empresa JBS irá entregar a estrutura pronta para o estado, podendo ser utilizada pós-pandemia.

