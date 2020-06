Zeca Camargo e Tom Cavalcante podem substituir Lacombe na Band

A Band decidiu reformular completamente o programa "Aqui na Band" e teria demitido o diretor Vildomar Batista e afastado os apresentadores Ernesto Lacombe e Nathália Batista da atração. Assim, a emissora paulista agora busca alguém para apresentar o programa ao lado de Mariana Godoy. Nomes como Tom Cavalcante, Ronnie Von e Zeca Camargo estão sendo fortemente cogitados.

Reprodução Zeca Camargo e Tom Cavalcante





O colunista do UOL , Fefito, afirmou que a Band e Tom Cavalcante negociam desde o começo do ano. A princípio, o humorista teria um programa aos domingos. Ronnie Von também estaria conversando com a emissora

Já Sandro Nascimento, do Na Telinha , usou o Twitter para informar que Zeca Camargo está negociando com a Band para ocupar o posto de Lacombe.