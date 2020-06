Homem Pateta assusta crianças nas redes sociais e as induz ao suicídio

Reprodução/Facebook Homem pateta perturba crianças nas redes sociais





Autoridades policiais alertam para que pais fiquem atentos a perfis que circulam nas redes sociais com uma imagem de um homem fantasiado de Pateta , personagem da Disney. Com o pseudônimo de "Jonathan Galindo", os perfis enviam mensagens às crianças, induzindo-as ao suicídio.



A Polícia Civil de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, junto de outras autoridades, emitiram um alerta. De acordo com os órgãos, esses perfis surgiram em 2017 em países de língua espanhola, e têm começado a aparecer agora no Brasil. Ao procurar por "Jonathan Galindo" no Facebook , é possível encontrar diversos perfis e páginas com a foto do Pateta deformado.

O conteúdo divulgado pelos Patetas é de terror, assustando as crianças. "Esses perfis têm poucas postagens e desafiam as pessoas a segui-los e enviar uma mensagem privada. Feito isso, é só esperar o retorno deles, que se dá através do envio de mensagens, vídeos, áudios ou até mesmo de uma ligação por vídeo ao vivo. O conteúdo da resposta tem a intenção de causar desconforto, medo e, em alguns casos, tenta provocar o suicídio", explica o agente da polícia civil Ivan de Souza Castilhos, através de nota.

As autoridades alertam para que pais estejam atentos aos sites e conteúdos que os filhos acessam na internet , a fim de protegê-los de perfis como esses.

Perfis assustam crianças

Essa não é a primeira vez que perfis assim circulam nas redes sociais . Em 2017, o desafio da Baleia Azul desencadeou uma série de suicídios de crianças e adolescentes.

Mais recentemente, em 2019, a boneca Momo também ficou conhecida por disseminar conteúdo suicída entre crianças através da internet .