"Jogo da Lava": Reality doido da Netflix faz sucesso nas redes

Aproveitando o boom dos realities na plataforma , a Netflix decidiu incorporar mais um, desta vez, um tanto inusitado ao seu catálogo. Lançado do último dia 19, "Jogo da Lava" chegou com tudo e já se tornou um dos queridinhos dos brasileiros e até entrou no "Top 10" do stream.

" Jogo da Lava " é um game show que promete pagar US$ 10 mil (aproximadamente R$ 52 mil) à equipe que conseguir atravessar todos os cômodos da competição no menor tempo e, claro, sem cair no líquido vermelho que cobre o chão, que remete a lava vulcânica.

Nas redes sociais, o público adorou o novo reality e já quer que a Netflix faça a versão brasileira do projeto. "Alô @NetflixBrasil traz pro brasil o ' 'Jogo da Lava '' e me chama por favor, nunca te pedi nada", pediu uma. "Tô vendo jogo da lava na Netflix, aiai como eu gosto de coisas que não vão me acrescentar em nada na vida, mas que me divertem tanto", acrescentou outra.

Alô @NetflixBrasil traz pro brasil o ''Jogo da Lava'' e me chama por favor, nunca te pedi nada









A brincadeira: o chão é lava



O título original da série: the floor is lava



A brincadeira: o chão é lava

O título original da série: the floor is lava

A tradução no Brasil: JOGO DA LAVA









JOGO DA LAVA

JOGO DA LAVA

transformaram o jogo do chão é lava num reality? SIM! particularmente, eu amo esse. em equipes de três pessoas, os times tentam atravessar um ambiente sem cair na lava. o engraçado é que quando as pessoas caem elas são SUGADAS E AFUNDAM NA AGUA QUENTE E VERMELHA+