Edu Guedes se emociona ao falar sobre  possíveis sequelas de acidente

Edu Guedes voltou a falar sobre o acidente de carro que sofreu há cerca de 20 dias e se emocionou ao vivo ao falar sobre o assunto. Ele estava no ar na RedeTV! quando contou que já está de alta para trabalhar usando uma tala no braço, mas ainda não sabe se vai ter sequelas.

Reprodução/RedeTV! Edu Guedes se emociona ao falar sobre o acidente

"Tem programa que vocês vão ver com a tala, que são os programas que estamos conseguindo gravar. Os que tiverem sem a tala é porque eu não tenho condições de fazer ainda. Mas, aos poucos, eu vou voltando. A cada semana a gente vai fazendo um pouquinho mais ", explicou Edu Guedes.

Ele se emocionou ao dizer que ainda não tem certeza se vai ter alguma sequela do acidente. "Eu senti ali naquele momento que eu posso ter qualquer limitação, eu não sei ainda. Eu não tô conseguindo mexer a mão, o dedo, o punho. Mas eu não posso pensar que eu não vou", desabafou o cozinheiro.

O acidente

Edu Guedes contou que estava manobrando um carro especial para corridas, que tem uma estrutura de ferros, quando sofreu o acidente. "Foi sério porque meu braço praticamente desligou", ele completa que sofreu lesões nos músculos, tendões e teve fratura exposta. O apresentador está se dedicando à recuperação e disse que espera poder ficar sem a tala daqui a duas semanas.

Edu Guedes fala de recuperação após acidente: "Estou começando a sentir algumas coisas no braço" #EduGuedesEVocê pic.twitter.com/rgtAhKNtTj — RedeTV! (@RedeTV) June 24, 2020