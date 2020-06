Namorada de Nego do Borel quer processar o pai e ele reage: "Idiota"

A relação entre Duda Reis e seu pai, Luiz Fernando Barreiros, parece mais conturbada do que nunca. O médico comentou um post da atriz, a chamando de "idiota" e dizendo que, apesar de ela já ter negado, foi agredida, sim, pelo namorado, Nego do Borel. Ele também afirma que já foi avisado que será processado pela própria filha.

Duda Reis, namorada de Nego do Borel, quer processar o pai





"Larga de ser idiota e acorda para a vida! Conta a verdade para as pessoas! Nada é pior que vender a família por um trocado de um mau-caráter que agrediu você, sim, que quase te abandonou no meio da estrada em Portugal, que te agride verbalmente, que faz você ter medo! Palavras suas, não minhas! Continua defendendo esse idiota, mas se prepara para a conta futura! Como você me comunicou hoje, estou aguardando ser processado por você, afinal, é a sua família que lhe causa tanta injustiça e tanto mal! Realmente, você virou o que ele é: um nada! Pode apagar, você sempre tenta esconder a nossa sinceridade!", escreveu o médico.

No mesmo post, Nego do Borel manda uma indireta para o sogro, se declara para Duda e disse que quer casar com ela: "Te amo, obrigado por me faz tão feliz, só você, eu e Deus sabemos o quanto somos felizes. [...] Quero ser um exemplo de vida para nossos filhos amor, mostrar a eles o que, de fato, é o certo e o errado e amá-los independente de qualquer coisa e escolha, independente de cor, raça, time, religião seja lá. [...] Vamos juntos nesta batalha, vamos junto nessa luta cansativa em busca da felicidade. Um dia vamos ficar velhinhos lembrando de nossa vida inteira que passamos juntos. Eu quero casar com você, amor", escreveu o cantor.