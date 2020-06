Na geladeira do SBT, Lívia Andrade declara: "Não sou protegida do Silvio Santos"

Nos bastidores do SBT, é confusão atrás de confusão e quem está protagonizando o mais novo climão na emissora é Lívia Andrade. A apresentadora foi afastada após falar o que não devia e está fora do ar desde que o "Fofocalizando" se transformou no "Triturando". Para ela, toda essa situação é uma prova para todos de que não é uma das queridinhas do patrão.

Reprodução/Instagram Lívia Andrade diz que não é protegida de Silvio Santos

"Não sou e nunca fui a protegida do Silvio. Não adianta falar ou tentar se defender, tem coisas que só o tempo prova e mostra", disse Lívia em entrevista ao Uol. " Nunca me senti 'a protegida'. Na verdade, isso só me atrapalhou e muito! Além de gerar uma ciumeira danada, também gerou problemas de convívio no meu meio de trabalho. É péssimo saber que te olham e acham que você está ali por ser protegida de alguém!", ela continuou.

Lívia explicou que por causa desse rótulo de protegida de Silvio Santos, os colegas de trabalho não costumavam reconhecê-la pelo esforço e talento. Ela garante que isso fez com que tivesse um começo de carreira difícil , mas trabalhou bastante para provar o contrário. "Sempre fui testada, sempre me olhavam desconfiados no começo. Eu me esforcei demais para provar que era uma boa profissional", relembra.





Geladeira

Afastada das telinhas, Lívia fala que não está conseguindo entender o que está acontecendo com o programa que apresentava. O SBT havia anunciado que o "Fofocalizando" voltaria às tardes da emissora, mas desistiu dessa empreitada de última hora.

A apresentadora conta que ficou animada quando recebeu a notícia de que voltaria a trabalhar, mas não comemorou, porque sabe a velocidade na qual as coisas podem mudar na empresa da família Abravanel. Sobre o substituto "Triturando", ela é concisa ao afirmar: "Não estou acompanhando, a minha opinião é a mesma da audiência".