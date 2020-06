Consequências da pandemia: casal de idosos se beija com cortina de plástico

Uma foto de Agustina Cañamero, 81, e Pascual Pérez, 84, viralizou nas redes sociais. Em um clique feito pelo fotógrafo Emilio Morenatti, o casal de idosos aparece se abraçando e se beijando através de uma cortina de plástico.

Reprodução/Instagram/@emilio_morenatti Casal de idosos em casa de repouso em Barcelona, na Espanha

Em sua página no Instagram, o fotógrafo explica que a foto foi feita na casa de repouso Ballesol Fabra i Puig, em Barcelona, na Espanha. Segundo ele, o lar de idosos instalou as telas de proteção para retomar as visitas de parentes aos residentes, após mais de 100 dias de isolamento estrito em todo o país.

"Quando ela e o marido começaram a chorar enquanto beijavam camadas de máscaras e plástico, Cañamero disse que o casal nunca passou tanto tempo sem contato físico em 59 anos de casamento", escreveu Morenatti.

No Instagram, o fotógrafo já compartilhou vários registros da nova realidade de Barcelona após a pandemia do novo coronavírus . De acordo com ele, os lares de idosos foram especialmente afetados com a Covid-19.