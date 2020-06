Sogro de Nego do Borel manda indireta nas redes sociais: "Canalhas mudam?"

O médico Luiz Fernando Barreiros voltou a usar as redes sociais para fazer um desabafo e tudo indica ser mais um recado direto para o namorado da filha, Nego do Borel. O pai de Duda Reis, que já chamou o cantor de 'canalha' algumas vezes, repetiu a ofensa e aproveitou um pensamento usado na internet como gancho para fazer uma reflexão.

Reprodução/Instagram Luiz Fernando Barreiros e Nego do Borel





"Vocês acreditam que pessoas canalhas, sejam homens ou mulheres, mudam? Um dito popular muito verdadeiro diz: 'quer conhecer alguém, dê poder para ela!' Mas tem o inverso também: 'Um canalha quando está na lona, virá um cordeirinho, mas só enquanto estiver na lona!' Não esqueçam disso!", começou o médico a partir do texto: "O homem quando é canalha com uma mulher, será canalha com todas as outras. Se não prestou com outra, o que te faz acreditar que irá prestar com você!?"

E Nando Barreiros continuou e até fez uma previsão: "A vida é uma repetição de atitudes! Hoje vc vira as costas p quem te defende, e defende quem te engana! Amanhã será outra história! Estejam preparados para isso! Pode ser que, quem te defende hoje, estará cansado de te defender amanhã! Tudo tem limite!".