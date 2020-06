Tatuagem de casal: inspire-se em Yasmin Brunet e Medina, Anitta e Gui e mais

Na terça-feira (23), Yasmin Brunet compartilhou nos stories uma foto da nova tatuagem que fez com o namorado Gabriel Medina. O casal tatuou uma carinha feliz no dedão do pé. Essa não é a primeira tatuagem deles. A modelo e o surfista escreveram "love" ("amor", em inglês) na parte interna dos dedos da mão.

Tatuagem de casal não é uma novidade entre os famosos. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também tem desenhos em comum. Os dois já tatuaram uma cruz, o número XIII e o símbolo da paz eterna. Recentemente, até Anitta e Gui Araújo entraram na onda e marcaram a pele com um coração.

Para algumas pessoas, tatuagem de casal pode parecer loucura, mas, para outras, uma verdadeira prova de amor. Além dos desenhos iguais, há quem faça uma tatuagem especialmente em homenagem ao seu amor. Como foi o caso de Mayra Cardi, que tatuou o nome do ex Arthur Aguiar.

A verdade é que há infinitas possibilidades na hora de pensar uma tatuagem a dois. Vocês podem fazer uma frase, um desenho ou até um número que represente uma data especial.

Para quem está buscando inspiração, selecionamos algumas tatuagens de casais famosos. Veja: