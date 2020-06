Como facilitar a limpeza de roupas e objetos e ainda ficar livre do coronavírus?

Limpar objetos, lavar máscaras e higienizar roupas. Tudo isso já virou um hábito por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas dá para tornar essa rotina mais simples e prática?

Pixabay Farmacêutico indica hábitos que podem te tranquilizar na hora de higienizar as roupas e outros itens que foram para rua





Sim, é possível se manter longe do vírus de uma forma mais fácil. Segundo o farmacêutico Jamal Tejada, nem todo objeto precisa de fato ser higienizado e é possível separar "roupa de rua" de "roupa de casa". Veja essas e outras dicas:

Separe roupas específicas para sair

A chance de contaminação por meio das roupas é baixa, mas para não correr o risco, você pode deixar um conjunto de roupas separado para usar sempre que for para a rua. Na hora de lavar, pode colocar todas juntas na máquina e a higienização com água e sabão é o suficiente.

Cuidado com bolsas e mochilas

Bolsas e mochilas que são usadas na rua devem ficar em uma área separada da casa ou serem higienizadas imediatamente. Em casos de materiais impermeáveis como couro, plástico e outros, a higienização feita com com álcool 70% é segura, mas em casos de bolsas de tecido, tem que lavar com água e sabão.

O que fazer com os sapatos?

Jamais entre com os sapatos que foram utilizados na rua na sua casa, deixe-os em algum espaço separado para os itens que vem da rua. Na hora de higienizar, lave as solas dos sapatos com água e sabão.

Quais itens não precisam ser higienizados sempre?

Os itens que ficam no seu bolso, como chave, carteira e documentos apresentam um risco de contaminação muito baixo. Assim como encomendas e correspondências, mas lembre-se, sempre que tocar em algum objeto que veio da rua lave bem as mãos com a´gua e sabonete por pelo menos 30 segundos.