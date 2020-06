Horóscopo do dia: previsões para 25 de junho de 2020

Reprodução/Marcelo Dalla A Lua entra em Virgem, invista em praticidade. Veja o que os astros reservam para o seu signo nesta quinta-feira





ÁRIES

É tempo de cultivar mais realismo, critério e praticidade, mais foco nos objetivos a serem alcançados. A Lua ingressa em Virgem após o almoço, evidenciando a necessidade de nos sentirmos úteis, pedindo atitudes mais maduras e estratégicas. A harmonia de Marte com Saturno o ajuda a arregaçar as mangas e cumprir com as tarefas. Porém, prefira a parte da tarde para as tarefas mais importantes. Durante a manhã a Lua indicando indefinições. Já à noite a Lua sorri para o Sol, favorecendo o bem-estar e a confiança.

TOURO

O período da tarde tende a ser mais produtivo, quando a Lua ingressa em Virgem. A Lua segue fora de curso em Leão pela manhã. O aprendizado é dar continuidade ao que já foi iniciado, organizar-se. Tratamentos de saúde, dietas e mudanças de hábitos alimentares podem ser seguidos com disciplina e trazer melhores resultados. Aproveite para restaurar as forças, cuidado bem de si mesmo. Vênus já segue em rota direta no signo de Gêmeos, favorecendo os estudos, as conversas prazerosas e a leveza nas relações.

GÊMEOS

A Lua ingressa em Virgem e o convida a cultivar atitudes mais criteriosas, detalhistas e práticas. Aproveite para organizar papéis, armários e gavetas. Mas na parte da manhã é melhor evitar assuntos complicados, questões confusas e tarefas que pedem atenção. Mercúrio segue retrógrado, pedindo mais atenção nos intercâmbios para evitar confusões e distrações. Invista em reparos e limpezas, você pode se livrar do que está velho e em desuso. Marte e Saturno se combinam e também favorecem atitudes práticas.

CÂNCER

Pela manhã evite acelerar demais, respeite seus limites energéticos. Os cuidados com a saúde e a rotina ganham em destaque. A Lua ingressa em Virgem no início da tarde, favorecendo os cuidados com a saúde, a organização de horários, tarefas e serviços. Aproveite para cultivar qualidade de vida, cuidar de si mesmo e de quem ama. Adiante o que for possível na parte da tarde em diante. Já à noite, Lua e Sol se combinam favorecendo a clareza, a confiança e o contato com o sexo oposto.

LEÃO

A Lua ingressa em Virgem: bom discernimento e praticidade ganham evidência. Aproveite para organizar o orçamento, administrar gastos, tomar providências práticas e necessárias para que tudo funcione melhor. Bom período também para tratamentos de saúde, dietas o contato com a natureza, que é sempre restaurador. É tempo de refletir sobre a qualidade de vida. Lembre-se que quanto mais maduro, sábio e consciente estiver, mais tranquila se torna sua convivência, mais acertadas se tornam suas escolhas.

VIRGEM

A Lua ingressa em se signo no início da tarde, favorecendo a organização e a praticidade. Você pode aproveitar para promover uma boa faxina e organizar a vida. Limpar, renovar e movimentar a energia estagnada. É preciso cuidar da sua energia e do seu equilíbrio. Mercúrio segue retrógrado: caso ocorram mal entendidos, procure agir com diplomacia, dialogar, tirar dúvidas, rever pontos de vista, ao invés de bater de frente com agressividade. Bom período também para iniciar um programa de atividades físicas.

LIBRA

Melhor deixar de lado assuntos e tarefas muito complicadas pela manhã. Após o almoço a Lua ingressa em Virgem para favorecer o critério, o discernimento e o detalhamento. Aí sim, praticidade é a palavra de ordem. Além disso, Vênus retomou a rota direta em Gêmeos, favorecendo intercâmbios mais leves. Os relacionamentos ganham fluidez. Você pode valorizar melhor seu trabalho e investir em sua capacidade de comunicação para atrair oportunidades. O diálogo amoroso é seu principal aliado.

ESCORPIÃO

A Lua ingressa em Virgem: o período está bom para fazer arrumações, para organizar horários e simplificar a rotina. Aproveite para cultivar dedicação, aquela sensação de responsabilidades e deveres cumpridos, de que deu o melhor de si e fez tudo da melhor maneira possível. Assim fica em paz com sua consciência. Marte se combina com Saturno, favorecendo atitudes objetivas. Fica mais fácil perceber o que funciona, o pode ser aprimorado, o que traz resultado e o que não trás. O que não serve mais deve ser dispensado.

SAGITÁRIO

Responsabilidade, determinação, comprometimento e maturidade estão favorecidos pela harmonia entre Marte e Saturno. A Lua ingressa em Virgem e a qualidade do serviço ganha destaque. É tempo de organização e preparo para que em breve viva a culminância de seus projetos. O aprendizado é crescer aos poucos, cultivando responsabilidade, perseverança e competência. No período da noite, fica mais fácil ouvir a voz da intuição. Você pode investigar-se para fazer melhores escolhas e deixar de lado o que não quer mais.

CAPRICÓRNIO

Na parte da manhã a Lua segue fora de curso, evite tarefas que pedem concentração. A Lua ingressa em Virgem no início da tarde, favorecendo serviços com organização e bom atendimento. Marte se combina com Saturno, inspirando iniciativas com maturidade, perseverança e disciplina. Você pode conversar, perguntar, esclarecer dúvidas, informar-se melhor, mas tudo com calma, sem ansiedade ou agressividade. Concentre-se agora na realização prática de seus objetivos. É hora de focar nas soluções e seguir em frente.

AQUÁRIO

Estar em dia com os compromissos traz grande sensação de bem-estar. Com o ingresso da Lua em Virgem, fica mais fácil cultivar objetividade. O momento pede uma reprogramação de seus objetivos, para que eles realmente se viabilizem. Aproveite o período para organizar-se e fazer contatos, enquanto elabora os próximos movimentos. Bom para colocar a casa em ordem, promover limpezas externas e internas. Vale investir também em iniciativas ligadas à cura e nos cuidados com a saúde.

PEIXES

É importante evitar loucuras impulsivas, imediatistas e desgastantes. Organização, responsabilidade e clareza são fundamentais! A Lua ingressa em Virgem, aproveite para cultivar o fio terra e se dedicar às tarefas práticas. Redobre a atenção, cheque a agenda e os compromissos. Tudo pode e deve ser realizado com mais critério e capricho. Aproveite para analisar as oportunidades, aprender novas técnicas e aprimorar seu trabalho. Procure dialogar de coração aberto, estar presente para quem ama.

